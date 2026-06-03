Los rumores sobre un nuevo Nintendo Direct siguen creciendo y ahora uno de los periodistas más conocidos de la industria volvió a encender las expectativas de los jugadores. Aunque Nintendo todavía guarda silencio, todo indica que la compañía podría estar preparando una nueva presentación para muy pronto.

La comunidad lleva semanas esperando noticias sobre los próximos juegos de Nintendo Switch 2, especialmente porque la compañía aún tiene varios espacios vacíos en su calendario para la segunda mitad de 2026.

Jeff Grubb apunta a un Nintendo Direct el próximo martes

Durante una reciente edición del podcast Last of the Nintendogs, el periodista Jeff Grubb comentó que ha escuchado que el próximo Nintendo Direct tendría lugar el martes por la mañana. Sin embargo, también aclaró que factores relacionados con los horarios internacionales podrían provocar algún ajuste en la fecha.

De acuerdo con Grubb, la información que ha recibido apunta específicamente al martes, una fecha que además coincide con la tradición de varios Nintendo Direct celebrados durante junio en años anteriores.

Por ahora, Nintendo no ha realizado ningún anuncio oficial, así que la información debe considerarse únicamente como un rumor.

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Otros insiders también apuntan a una presentación cercana

Las especulaciones han ganado fuerza porque otros nombres conocidos dentro de la comunidad de filtraciones también aseguran que una presentación de Nintendo ocurrirá la próxima semana. Incluso algunos reportes recientes señalan que el evento podría servir para mostrar los planes de la compañía para el resto de 2026, ya que actualmente hay pocos lanzamientos confirmados después de julio.

La expectativa es enorme. Los jugadores esperan novedades sobre títulos inéditos para Nintendo Switch 2, así como posibles anuncios relacionados con franquicias clásicas de la compañía.

Por supuesto, habrá que esperar la confirmación oficial. Si el rumor resulta cierto, Nintendo debería anunciar el Direct a más tardar el próximo lunes.

¿Crees que Nintendo revelará una gran sorpresa en su próximo Direct? Cuéntanos en los comentarios.

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