La escena del coleccionismo de Pokémon TCG siempre da de qué hablar, gracias en parte a los constantes lanzamientos de nuevo producto de la franquicia. Un reciente producto está llamando poderosa y sorpresivamente la atención porque su precio acaba de dispararse a raíz de una referencia al siempre popular Pikachu.

Con motivo del 30.º aniversario de Pokémon, The Pokémon Company está lanzando una colección de cartas enfocadas en los Pokémon iniciales de cada generación.

El primer volumen de Pokémon First Partner Illustration Collection se compone de 9 cartas con Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Turtwig, Chimchar, Piplup, Rowlet, Litten y Popplio y ya pueden encontrarse en productos seleccionados.

¿Por qué la nueva carta de Bulbasaur de Pokémon TCG se volvió más valiosa?

Las cartas mencionadas no son baratas, rondan los $25 USD, pero ninguna de ellas es tan cara como la de Bulbasaur.

Las ilustraciones de las cartas son especiales, pero consistentes entre todas ellas. Aunque se trata de arte promocional especial que abarca toda la carta, no tiene textura o acabados tan lujosos como las más raras de otros sets.

La ilustración sirve la especial ocasión del 30.º aniversario para mostrar elementos de antaño de la serie, como escenarios de Pokémon Red & Green & Blue, así como el Pokédex original.

El caso de Bulbasaur está destacando porque en el arte de fondo se deja ver una fila de Clefairy en camino al Mt. Moon y un Pikachu en el Viridian Forest, ambas criaturas muy elusivas en sendas ubicaciones.

Entérate: revendedores ya están ofreciendo el nuevo coleccionable de Pokémon en precios altísimos.

La carta de Bulbasaur se volvió más cara por Pikachu escondido (imagen: The Pokémon Company)

Pikachu escondido potencia precio de carta Pokémon TCG de Bulbasaur

Este detalle quizá lo notó cualquier fan de la serie que sacó esta carta de un sobre cuando salieron a la venta, el pasado 30 de abril pasado como parte de First Partner Illustration Collection (Series 1).

No obstante, no fue sino hasta hace unos días el usuario Dust2chicken compartió esta observación y curiosamente el precio de la carta comenzó a elevarse. Hasta hace 1 semana la carta de Bulbasaur en inglés podía encontrarse en $20 USD, no obstante, hoy puede alcanzar los $35 USD en sitios razonables, mientras que en eBay los precios se elevan mucho más.

Lo leíste bien, la silueta escondida y diminuta de un Pikachu puede hacer que el precio de una carta de Pokémon TCG. Así es el mundo de la especulación, las personas no tardaron en capitalizar este curioso detalle para inflar el valor de sus cartas de Bulbasaur, incluso usando la oportunidad para subirse a la tendencia del Treekachu (Pikachu ex de Ascended Heroes).

Es importante indicar que este fenómeno no ocurre con la versión en chino simplificado de la misma carta, que aún puede encontrarse fácilmente en $16 USD en eBay. La versión japonesa, por otro lado, todavía ni está disponible ni se revela.

Por si te lo perdiste: tiendas están tomando esta medida para arruinar negocio a revendedores de Pokémon TCG.

Revendedores piden el triple del precio original de Bulbasaur First Partner tras hallazgo de Pikachu (imagen vía eBay)

¿Qué opinas de este fenómeno?, ¿te parece bueno el arte de Bulbasaur de First Partner Illustration Collection? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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