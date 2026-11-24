LO QUE DEBES SABER:

Nintendo actualizó Switch Online para incluir una función muy solicitada

La nueva característica está disponible, por ahora, para los títulos clásicos de GameCube

El servicio de suscripción recibió un aclamado juego de la consola de 2001

Nintendo sigue mejorando Switch Online con nuevos títulos clásicos, pero también con nuevas funciones que los suscriptores han esperado durante años. En la más reciente actualización para su servicio, la compañía agregó una característica muy solicitada que muchos usuarios de Switch 2 agradecerán.

Además, el catálogo del servicio recibió un esperado título que es muy importante para los fanáticos de Nintendo, pues acompañó el lanzamiento del GameCube, una de sus consola más queridas.

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Nintendo Switch Online recibe una opción muy esperada por los jugadores

Desde su lanzamiento en 2018, Nintendo Switch Online ha evolucionado con nuevas funciones, un catálogo más extenso de juegos clásicos y otros beneficios para sus suscriptores. Ahora, casi una década después, Nintendo por fin hizo realidad una petición de los usuarios de su servicio.

Lo que pasa es que la compañía atendió las quejas sobre los bordes de los juegos clásicos que se reproducen con una relación de aspecto 4:3. Muchos jugadores estaban insatisfechos con los bordes degradados, pues los consideraban molestos al momento de disfrutar clásicos de anteriores consolas.

Por fortuna, Nintendo Switch Online ahora ofrece una opción para poner un borde completamente negro a los juegos. Se trata de un ajuste pequeño que la comunidad ha recibido con los brazos abiertos, pues consideran que mejora su experiencia de juego.

“¡Dios mío, llevaba mucho tiempo queriendo esto! Odio el diseño a cuadros de los laterales, desentonaba con todos los juegos que probé”, afirmó un suscriptor en las redes sociales.

Además, existían temores de provocar el infame efecto de quemado de pantalla cuando se usaban televisores antiguos, pero ahora esto es cosa del pasado. Ahora bien, hay que hacer una precisión importante: la nueva opción sólo está disponible para los juegos de GameCube.

Se puede activar desde la opción “Gráficos de borde” del menú de ajustes, en la sección “Mostar elementos adicionales”. Por ahora, Nintendo no ha confirmado la llegada de esta configuración a los juegos clásicos de otras consolas que se ofrecen en Switch Online.

Nintendo sigue mejorando Switch Online con pequeños ajustes que son bien recibidos por la comunidad

Un clásico de GameCube ya se puede jugar sin costo adicional en Nintendo Switch Online

El catálogo de juegos del servicio sigue creciendo y, en esta ocasión, recibió otro destacado título de GameCube. Se trata de Wave Race: Blue Storm, título de 2001 que acompañó el lanzamiento de la consola de Nintendo.

La secuela del título de N64 fue desarrollada por Nintendo Software Technology, y tuvo una muy buena recepción entre la crítica y los jugadores. Wave Race: Blue Storm promedió 80 de calificación en Metacritic gracias a su buena cantidad de contenido.

El juego ofrece 5 modos de juegos, 8 personajes jugables y 8 circuitos en el que la moto de agua más veloz se llevará la victoria. El título fue aclamado por sus controles y sus físicas realistas para la época. Wave Race: Blue Storm ya está disponible sin costo para los suscriptores de Nintendo Switch Online en Switch 2.

El título de carreras llegó al catálogo de Nintendo Switch Online

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