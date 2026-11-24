LO QUE DEBES SABER

Destruction AllStars, un título exclusivo para PlayStation 5, dejará de estar disponible por completo después del 25 de noviembre de 2026

El juego de Lucid Games tuvo dificultades para ganar popularidad y mantener una base de jugadores

La estrategia de Sony de centrarse en experiencias multijugador enfrentó contratiempos importantes en los últimos años

PlayStation enfrenta la que fácilmente es una de sus generaciones más complicadas. Si bien el PS5 mantiene un buen ritmo de ventas, muchos de los videojuegos first-party de Sony fueron un fracaso o tuvieron dificultades para resonar con la comunidad. Eso se debe, en gran medida, a la apuesta por los juegos como servicio.

Como un triste recordatorio de esa estrategia fallida, muy pronto desaparecerá para siempre uno de los primeros títulos exclusivos que debutaron para PlayStation 5. Esto quiere decir que los jugadores tienen menos de 24 horas para disfrutarlo por última vez, antes de que sea demasiado tarde.

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Destruction AllStars desaparecerá para siempre el 25 de noviembre de 2026

Los fanáticos que unieron los puntos sabrán al instante que nos referimos a Destruction AllStars, el videojuego de competencias sobre autos que llegó a las tiendas a principios de 2021. El proyecto multijugador nunca fue particularmente popular, a pesar de que debutó como regalo de PS Plus.

El videojuego de Lucid Games recibió críticas mixtas y en este momento posee una puntuación mediocre de apenas 62 en Metacritic, por lo que es fácil ver por qué tuvo dificultades para conectar con los fanáticos. Más importante aún, el título enfrentó problemas para retener el interés de su pequeña base de usuarios.

El poco interés de la comunidad obligó a los desarrolladores a implementar bots en las partidas ante la falta de jugadores en los modos online. Incluso surgieron rumores que afirmaban que Destruction AllStars podría abandonar el formato premium de paga para adoptar un modelo free-to-play en un intento de alcanzar una audiencia más grande.

Eso jamás sucedió. En 2022, los desarrolladores expresaron su compromiso por el proyecto y adelantaron que trabajaban en nuevo contenido. Al final, esos esfuerzos fueron insuficientes para hacer que el proyecto fuese viable desde una perspectiva de negocio, lo que inevitablemente derivó en su cierre de servidores.

En mayo de 2026, Lucid Games y Sony eliminaron Destruction AllStars de la PS Store, lo que hizo que fuese imposible para los nuevos jugadores adquirirlo y añadirlo a su biblioteca digital. De igual forma, las compañías removieron las microtransacciones y cerraron los servidores.

Si bien los fanáticos ya no podían acceder a las partidas online, aún tenían la oportunidad de disfrutar los modos single-player; sin embargo, esto está a punto de cambiar. Tal como se advirtió a principios de este año, el soporte finalizará el 25 de noviembre de 2026. Después de esa fecha, el juego dejará de funcionar por completo.

En su comunicado inicial, Sony Interactive Entertainment informó que los desafíos arcade para un jugador “podrían” seguir disponibles, a pesar del fin de soporte; sin embargo, se espera que esa funcionalidad experimente fallos. Así pues, básicamente estamos ante el fin definitivo de Destruction AllStars.

Destruction AllStars cierra sus servidores para siempre y será totalmente injugable a partir del 25 de noviembre de 2026

El fracaso de PlayStation y sus juegos como servicio

Lamentablemente, Destruction AllStars es apenas uno de los tantos proyectos publicados por Sony Interactive Entertainment que fueron incapaces de crear una comunidad sólida y duradera. La apuesta de la compañía por las experiencias multijugador fue un fracaso absoluto, y los resultados negativos son más palpables que nunca.

Recordemos que la empresa detuvo el desarrollo del multiplayer de The Last of Us, a pesar de que el juego estaba en una etapa muy avanzada. Además, la compañía terminó abruptamente la producción de un spin-off online de God of War y otros proyectos sin anunciar. En la misma línea, a principios de noviembre de 2026 se anunció la cancelación definitiva de FairGame$.

Pero sin duda, el peor fracaso de PlayStation es Concord. El título competitivo se convirtió en el hazmerreír de Internet, y cerró sus servidores apenas un par de semanas después de su lanzamiento oficial tras representar pérdidas multimillonarias. A pesar de este desliz histórico, Sony aún apostará por los juegos como servicio.

Otra de sus apuestas recientes fue Marathon, el shooter de extracción de Bungie que, a pesar de crear una comunidad fiel, enfrenta problemas para atraer un público amplio.

Destruction AllStars es tan solo otro de los tantos juegos como servicio de PlayStation que fracasaron

Pero cuéntanos, ¿eras fan de Destruction AllStars? Déjanos leerte en los comentarios.

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