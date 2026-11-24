LO QUE DEBES SABER

Actualmente, no se considera adaptar Grand Theft Auto 6 al cine o a la televisión, a pesar de su éxito

Es más probable que Red Dead Redemption sea adaptado a una película o serie

Se dice que el coste de la licencia de Red Dead Redemption supera los $100 millones de dólares

Grand Theft Auto 6 es el videojuego del momento y ahora descansa sobre las mieles del éxito. Es fácil asumir que las grandes productoras de Hollywood están interesadas en llevar esa franquicia al cine o la televisión, aunque aparentemente esa posibilidad está fuera de la mesa. Eso sí, parece que es más factible que Red Dead Redemption dé el salto a otro medio.

De acuerdo con un informe reciente, la franquicia de vaqueros podría adaptarse a películas o series de televisión; sin embargo, las compañías interesadas en hacerse con los derechos deberían gastar decenas de millones de dólares para simplemente comprar las licencias correspondientes.

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Rockstar Games pide $100 millones de dólares por los derechos cinematográficos de Red Dead Redemption

Si bien GTA es la saga estrella de Rockstar Games, la compañía tiene una amplia librería de franquicias icónicas: desde Bully hasta Manhunt. Pero sin duda, Red Dead Redemption es la más popular fuera del universo de Grand Theft Auto.

El western de 2010 presume 25 millones de unidades vendidas, mientras que su secuela de 2018 fue incluso más popular y actualmente supera las 89 millones de copias despachadas. Hablamos de que la aventura de Arthur Morgan y John Marston es uno de los lanzamientos más exitosos en la historia del gaming.

Con esto en mente, es fácil ver por qué grandes compañías de la industria del entretenimiento estarían interesados en llevar el videojuego de vaqueros a la gran pantalla o a la TV. Eso sí, parece que los estudios deberían gastar una suma de dinero significativa para obtener los derechos cinematográficos y televisivos.

Un informe reciente de The Ankler señala que Rockstar Games aún se muestra reacia a la idea de crear una adaptación de Grand Theft Auto; sin embargo, el reporte señala que la compañía está más dispuesta a convertir la saga Red Dead Redemption en una película o una serie.

La cuestión es que cuántas y cuáles compañías pueden y están interesadas en invertir mucho dinero en el proyecto. De acuerdo con un supuesto agente que trabaja con guionistas de videojuegos, “en un momento dado, se barajó un precio de compra mínimo de más de $100 millones de dólares por los derechos de licencia”.

Si bien es una gran suma, representa menos mitad de lo que Amazon pagó por los derechos de El Señor de los Anillos. Recordemos que el gigante tecnológico desembolsó $250 millones de dólares en 2017 por las licencias internacionales de TV de la franquicia, lo que le permitió producir la popular pero criticada Rings of Power.

Además, los supuestos $100 millones de dólares que pide Rockstar Games por los derechos cinematográficos de Red Dead Redemption son una ganga en comparación con los $800 millones de dólares que, según se reporta, XBOX solicitó a Netflix en un acuerdo de exclusividad para adaptar sus franquicias de videojuegos a series y películas.

Red Dead Redemption podría tener una adaptación al cine o la TV, si alguien paga los supuestos $100 millones de dólares que pide Rockstar Games

¿Una adaptación de Red Dead Redemption es posible?

Red Dead Redemption es una franquicia bastante cinematográfica, y es muy querida por los fanáticos por su historia emotiva centrada en sus personajes. En definitiva, es un candidato perfecto para dar el salto a la televisión o el cine; no obstante, la verdadera cuestión es si sus responsables están interesados en materializar dicho proyecto.

En 2024, el cofundador de Rockstar Games, Dan Houser, reveló que rechazaron propuestas anteriores para películas de GTA y Red Dead Redemption debido a los riesgos financieros y las preocupaciones en torno al control creativo.

Además, Strauss Zelnick, director de Take-Two Interactive, se mostró decepcionado por la mala recepción de la película de Borderlands, lo que hizo que la compañía fuese más cautelosa al momento de llevar sus franquicias a otros medios. El ejecutivo habló sobre el mismo tema en la previa al debut de Grand Theft Auto 6, y abrió la puerta a la posibilidad de producir una adaptación live-action de la saga si se cumplen ciertas condiciones.

Mientras tanto, celebridades como Jack Black y Henry Cavill ya expresaron su interés en trabajar en una película o serie de Red Dead Redemption.

Henry Cavill y otros actores ya levantó la mano para participar en una posible película de Red Dead Redemption 2

Pero cuéntanos, ¿te gustaría una película del western? Déjanos leerte en los comentarios.

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