LO QUE DEBES SABER:

El éxito de GTA 6 impulsó considerablemente las ventas de consolas de PlayStation y XBOX

Las ventas de PlayStation 5 y XBOX Series X|S se multiplicaron en comparación con las registradas a finales de 2025

El efecto del juego en las ventas de hardware fue especialmente notable en Estados Unidos

Cerca de 39 millones de jugadores únicos en PS5 han disfrutado de GTA 6, lo que pone de manifiesto su gran popularidad e influencia

PlayStation y XBOX ya confirmaron que Grand Theft Auto VI (GTA 6) fue un rotundo éxito en sus ecosistemas pero, ¿eso les ayudó a vender más consolas en la recta final del año? Mat Piscatella, director ejecutivo de juegos para Circana, acaba de revelarlo en su más reciente reporte.

Tal como se esperaba, GTA 6 vendió millones de copias durante su estreno y se estima que ya superó los 44 millones de unidades. Además, se confirmó que generó $3790 millones de dólares en ingresos en apenas 24 horas y, de esta forma, se convirtió en el producto de entretenimiento más exitoso de la historia.

Naturalmente, su rotundo éxito tuvo un impacto positivo en el mercado de consolas, y favoreció por igual a PlayStation 5 y XBOX Series X|S.

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GTA 6 multiplicó las ventas de PS5 y XBOX Series X|S

Para nadie es un secreto que Sony y Microsoft esperaban con ansias el debut de GTA 6, pues era un hecho que el juego de mundo abierto iba a mejorar las ventas de sus consolas. Por medio de sus redes sociales, Mat Piscatella confirmó que el título de Rockstar aumentó significativamente las ventas de hardware en Estados Unidos una semana antes de su estreno.

De antemano sabíamos que más de la mitad de los jugadores de XBOX y PlayStation en Estados Unidos disfrutaron la secuela durante su debut, con un promedio de 8 de horas de juego el primer día. Ahora, Piscatella reveló cómo su popularidad impactó en el mercado de consolas.

Durante la semana que finalizó el 14 de noviembre, tanto PlayStation como XBOX registraron un aumento bastante importante en sus ventas. El analista reveló que PlayStation 5 vendió 2.4 más unidades respecto al mismo periodo del 2025. Algunos días antes, Sony reveló que PS5 ya había vendido más de 100 millones de unidades en todo el mundo.

XBOX Series X|S no se quedaron atrás, pues los sistemas de Microsoft lograron despachar 2.3 veces más consolas respecto a finales del año pasado. Esto ocurrió justo una semana antes del lanzamiento de GTA 6, lo que deja claro que el título tuvo un efecto positivo en las ventas de hardware.

Si bien las cifras únicamente toman en cuenta las ventas registradas en Estados Unidos, se espera que esta tendencia sea la misma en otros importantes mercados, como Reino Unido y Japón. PlayStation y XBOX confirmaron que GTA 6 ha sido el juego más reservado en su historia, por lo que se espera que el título impulse aún más las ventas de sus consolas.

Recientemente, Sony también reveló que más de 39 millones de jugadores únicos de PS5 ya disfrutaron GTA 6, mientras que XBOX no ha compartido datos al respecto. Los datos oficiales y las revelaciones del analista le dan la delantera a PlayStation, ecosistema que se benefició más del llamado “efecto GTA 6″.

Piscatella reveló que las ventas de Switch 2 también aumentaron cerca de 40% interanual en Estados Unidos, así que el negocio de Nintendo no sufrió por el lanzamiento de GTA 6. Esto debido el éxito que tuvo el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

El efecto GTA 6 es real e impulsó las ventas tanto de XBOX como de PlayStation

PlayStation presumió el impacto de GTA 6 en su ecosistema

Sony no ha desaprovechado ninguna oportunidad para presumir lo exitoso que ha sido GTA 6 en su ecosistema de videojuegos. Recientemente reveló que la aventura de Lucía Caminos y Jason Duval impuso el mayor número de jugadores simultáneos para cualquier juego en PlayStation. Incluso, superó las marcas de títulos free-to-play y multijugador.

Los jugadores de PS5 han acumulado la increíble cantidad de 683 millones de horas de juego, con un promedio de 17.4 horas durante los primeros días. Asimismo, Sony reveló que ha registrado el mayor número de PS5 conectados en un solo día el pasado 19 de noviembre.

Por último, presumió que GTA 6 fue el primer título que se jugó en 70 % de las nuevas consolas PS5. Las cifras mencionadas se registraron durante la semana finalizada el pasado 22 de noviembre, y PlayStation espera que el título de Rockstar se mantenga como uno de los más populares de PS5 durante un buen rato.

GTA 6 es uno de los lanzamientos más exitosos en la historia de PS5

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