Lo que debes saber:

Masahiro Sakurai destacó lo complicado que resulta crear videojuegos originales en una industria donde ya existen géneros, mecánicas y fórmulas ampliamente establecidas

Para el creativo, la originalidad no consiste simplemente en presentar algo novedoso, sino en comprender qué hace divertido a un videojuego y encontrar nuevas formas de aprovechar esos elementos

Sakurai considera importante cuestionar las convenciones de la industria para descubrir nuevas posibilidades, aunque reconoce que tomar esos riesgos puede provocar rechazo entre algunos jugadores

En la actualidad, crear un videojuego que sea original es un desafío cada vez más complicado. Con tantos géneros establecidos, mecánicas conocidas y fórmulas que han demostrado funcionar, encontrar nuevas maneras de divertir al público puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los desarrolladores. Masahiro Sakurai, reconocido por su trabajo en franquicias como Super Smash Bros. y Kirby, conoce bien esta situación.

Durante una entrevista con el medio japonés Denfaminicogamer, el creativo compartió varias reflexiones sobre la originalidad en la industria y explicó por qué considera tan importante encontrar nuevas formas de jugar.

Sakurai explica por qué apostar por nuevas ideas es tan complicado

Durante la conversación, el director habló sobre cómo los jugadores suelen acostumbrarse a determinadas reglas y esquemas de control. Por ejemplo, en muchos títulos ya existe una distribución conocida para disparar, realizar ataques débiles o ejecutar movimientos más poderosos.

Para Sakurai, cuestionar esos puntos puede abrir nuevas posibilidades, aunque también representa un riesgo. El creativo considera que la originalidad no consiste simplemente en introducir novedades porque sí, sino en comprender primero qué hace divertido a un videojuego y encontrar otras maneras de aprovechar esa esencia.

También comparó este desafío con una enorme pared de hielo que resulta extremadamente difícil superar. Aun así, considera que calcular cuidadosamente y desarrollar nuevas experiencias es una parte fundamental de la creación de videojuegos.

Kirby Air Riders no es lo que algunos jugadores esperan

Uno de los ejemplos que compartió Sakurai tiene que ver con Kirby Air Riders, su nuevo juego de carreras y acción para Nintendo Switch 2. El creativo reconoció que algunas personas lo consideran un “Mario Kart falso”, una comparación que, según explicó, puede provocar rechazo entre quienes llegan esperando una experiencia similar a la de la franquicia de Nintendo.

Sakurai puso como ejemplo una de las particularidades de su propuesta: los jugadores deben presionar un botón para frenar. Aunque esto puede parecer extraño al principio, explicó que esa acción es precisamente una parte central de su sistema de juego, pues permite realizar otras maniobras, como derrapes.

El problema aparece cuando alguien juzga la mecánica antes de comprender cómo funciona el conjunto. Según el creativo, esa primera impresión puede hacer que algunos jugadores pierdan el interés.

La originalidad también necesita jugadores dispuestos a entenderla

Sakurai considera que buena parte de su trayectoria y de las oportunidades que ha recibido se deben a que existe un número considerable de personas que comprenden y valoran su filosofía creativa.

No obstante, también reconoce que no todos reciben de la misma manera sus propuestas.

¿Crees que los videojuegos necesitan arriesgarse más con mecánicas originales? ¿Piensas que Kirby Air Riders merece comparaciones con Mario Kart? Cuéntanos en los comentarios.

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