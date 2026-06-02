La música de Nintendo sigue ganando terreno entre los fans. Aunque el servicio debutó hace relativamente poco, la compañía acaba de lanzar una de sus actualizaciones más importantes hasta la fecha. Los cambios buscan hacer que escuchar temas clásicos y modernos de videojuegos sea mucho más cómodo, tanto en casa como durante los viajes.

Ahora, la nueva versión de Nintendo Music ya está disponible para dispositivos iOS y Android. Además de mejorar la compatibilidad con más equipos, introduce herramientas que facilitan acceder a la enorme biblioteca musical de la compañía en distintas situaciones.

Nintendo Music ya funciona mejor en tablets y automóviles

La actualización 1.6.0 agrega varias funciones que los usuarios llevaban tiempo solicitando. En el caso de los dispositivos Apple, la aplicación ahora es compatible con iPad, permitiendo aprovechar mejor las pantallas de mayor tamaño.

Por otro lado, quienes utilicen la app mientras conducen encontrarán novedades muy útiles. Nintendo Music ahora es compatible con Apple CarPlay, lo que permite controlar la reproducción desde la pantalla integrada del automóvil. Además, los usuarios pueden buscar canciones mediante comandos de voz usando a Siri.

Las mejoras también llegaron a Android. La aplicación ahora aprovecha correctamente las pantallas grandes de tablets y dispositivos plegables. Asimismo, se añadió compatibilidad con Android Auto, permitiendo navegar por la biblioteca musical y controlar la reproducción mediante comandos de voz desde el vehículo.

Aquí puedes ver el anuncio:

También podrás escuchar la música de Nintendo desde tu navegador

Otra de las novedades más interesantes es el lanzamiento de un sitio web dedicado a Nintendo Music. Gracias a esta opción, los suscriptores pueden explorar el catálogo completo y reproducir canciones directamente desde una computadora utilizando su navegador favorito.

Esto representa una alternativa muy cómoda para quienes suelen trabajar o estudiar frente a una PC y desean tener la música de sus juegos favoritos sonando de fondo sin depender de un teléfono o una tablet.

Mario Kart World también se une al catálogo musical

Junto con la actualización, Nintendo añadió uno de los soundtracks más solicitados por los jugadores de Nintendo Switch 2: Mario Kart World. La banda sonora ya está disponible para los suscriptores de Nintendo Switch Online.

Por ahora no se encuentra disponible la colección completa, ya que las canciones de Free Roam llegarán en futuras actualizaciones. Aun así, el estreno incluye 130 temas con una duración total superior a 4 horas. También se agregaron listas especiales dedicadas a los modos Battle, una selección que combina temas de Free Roam con música de Super Mario Kart y la colección de reproducción extendida con bucles continuos.

¿Ya utilizas Nintendo Music con frecuencia? ¿Qué otra banda sonora de Nintendo te gustaría ver en el servicio? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente