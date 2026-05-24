Pocas figuras en la industria generan tanta emoción como Shigeru Miyamoto. El legendario creador de Super Mario Bros., The Legend of Zelda y otras franquicias históricas de Nintendo volvió a llamar la atención gracias a unas declaraciones que ya emocionan a millones de jugadores.

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Durante una edición especial por el 40 aniversario de Mario de Casa BRUTUS, Miyamoto habló sobre el futuro de la franquicia y el siguiente gran paso para el personaje más importante de Nintendo. El creativo comentó que la compañía ya consiguió todo lo que quería lograr con el hardware del primer Switch gracias a Super Mario Odyssey.

“Con el logro de Super Mario Odyssey, creo que obtuvimos todo lo que queríamos del Switch”, explicó Miyamoto durante la entrevista.

Las palabras del creativo rápidamente provocaron conversación entre los fans. Después de todo, Super Mario Odyssey se convirtió en uno de los juegos más queridos de Nintendo y en una muestra del potencial creativo de la consola híbrida.

Ahora, toda la atención apunta hacia Nintendo Switch 2 y lo que el actual equipo de desarrollo podría conseguir con un hardware mucho más poderoso.

El futuro de Mario se definiría hasta 2027

Miyamoto está emocionado por lo que el equipo hará con Nintendo Switch 2

La parte más interesante de la entrevista llegó cuando Miyamoto habló directamente sobre el próximo gran juego de Mario. El creativo explicó que siente mucha emoción por ver cómo el actual equipo manejará una nueva entrega diseñada para Nintendo Switch 2.

“Hasta ahora hemos lanzado nuevos títulos de Mario con la llegada de cada consola; estoy emocionado por ver cómo el equipo actual manejará eso”, agregó.

Nintendo todavía no revela oficialmente el próximo juego principal de Mario, pero los fans llevan años esperando una nueva aventura 3D después del enorme éxito de Super Mario Odyssey.

Muchos jugadores creen que Nintendo prepara una aventura gigantesca diseñada específicamente para mostrar el poder de la nueva consola. Otros esperan una evolución importante en la fórmula, similar al salto que existió entre Super Mario Galaxy y Super Mario Odyssey.

Los jugadores ya sueñan con el siguiente gran Mario de Nintendo

Nintendo sabe perfectamente que Mario es clave para cada generación de consolas. Históricamente, la compañía utiliza nuevos títulos del personaje para demostrar ideas frescas y marcar el camino de la industria. Por eso las palabras de Miyamoto resultan tan importantes, incluso si fueron breves.

Por ahora, la compañía mantiene silencio sobre el proyecto. Aun así, muchos jugadores esperan que el próximo Nintendo Direct finalmente muestre el futuro de Mario.

¿Qué esperas del próximo Mario en Nintendo Switch 2? ¿Te gustaría otra aventura como Super Mario Odyssey o prefieres algo totalmente diferente? Cuéntanos en los comentarios.

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