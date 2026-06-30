GTA VI ya tiene fecha de lanzamiento, su preventa ya está en marcha y aunque PS5 es la consola que se perfila con el mayor número de copias, también hay expectativa para los usuarios de XBOX Series X|S.

Nadie duda del poder de Series X, pero los cuestionamientos están, otra vez, del lado de Series S, consola con menor poder y capacidad.

La realidad es que este sistema ha sido un reto para los equipos de desarrollo debido a sus limitaciones. Sin embargo, sacar el mejor provecho es cuestión de tiempo y presupuesto y Rockstar Games cuenta con todo eso y más para que su juego corra excelente en esta consola y hay buenas noticias para los poseedores de una.

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Rockstar “lucha” para que GTA VI alcance 60 cuadros por segundo en XBOX Series S, revela fuente confiable

De acuerdo con los anfitriones del podcast Rock and Borys (vía Insider-Gaming), cuyo historial de reportes es positivo, Rockstar Games trabaja para brindar los modos gráficos que esperan los jugadores de PS5 y XBOX Series X|S para GTA VI.

Según una fuente interna de Rockstar, la compañía quiere que GTA VI tenga modo gráficos y modo rendimiento en PS5 y XBOX Series X en su lanzamiento. En el caso de rendimiento, apunta a 60 cuadros por segundo.

Sin embargo, en el caso de XBOX Series S no hay nada definitivo. De inicio, los desarrolladores establecieron como base 30 fps, pero el objetivo es lograr que corra a 60 cuadros por segundo. En este caso, la información refiere que Rockstar está luchando para cumplir con ese objetivo, aunque no saben si estará disponible en el día de lanzamiento.

Cabe recordar que algunos juegos AAA han lanzado un modo de 60 cuadros por segundo en XBOX Series S después del estreno, así que los usuarios de esta consola pueden mantener la esperanza de que GTA VI alcanzará ese rendimiento.

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