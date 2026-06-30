La especulación en torno al futuro de algunos equipos y proyectos de XBOX Game Studios subió de tono pues de último momento apareció un nombre que nadie esperaba. Undead Labs, estudio de State of Decay 3, estaría en la mira para el cierre y cancelación de su videojuego.

Esto tendría lugar ante el inminente recorte de personal que prepara XBOX y que forma parte de su estrategia para reorganizar y cambiar el destino del negocio de videojuegos de Microsoft en 100 días.

En este caso, trasciende porque se trata de un título que vimos hace 3 semanas en el XBOX Games Showcase y que ya tiene ventana de lanzamiento.

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Undead Labs estaría en riesgo y State of Decay 3 podría ser cancelado

De acuerdo con un reporte de Jez Corden de Windows Central, cuenta con la misma información que compartió GamesBeat en torno al destino que le espera a Undead Labs.

Según la información, el estudio será uno de los más afectados por los despidos masivos de XBOX y su cierre es inminente. De la misma forma, esto significaría la cancelación de State of Decay 3.

La tercera entrega de la franquicia de juegos de supervivencia con temática zombie lleva más de 6 años en desarrollo y no hay avances sustanciales que convenzan al público.

Asimismo, reportes previos señalaron problemas internos en el estudio tras su cambio de enfoque al pasar de ser un equipo indie a uno con manejo presupuestal y organizacional cercano a lo AAA.

Pese a ello, State of Decay 3 se mostró en el XBOX Games Showcase e incluso se anunció en el evento su ventana de lanzamiento para 2027 como juego multiplataforma.

¿XBOX es capaz de cerrar un estudio con un juego ya mostrado?

Ahora que el posible cierre de Undead Labs y la cancelación de State of Decay 3 son una posibilidad, según los reportes, hay quienes se preguntan si XBOX es capaz de hacer algo así.

La realidad es que sí y el pasado lo demuestra. XBOX canceló el reboot de Perfect Dark y cerró The Initiative, una especie de Dream Team, pese a mostrar avances del juego y hacer publicaciones prometedoras sobre su estado de desarrollo.

Por otra parte, no se olvida lo que pasó con Tango Gameworks tras el estreno de Hi-Fi RUSH, título que supuestamente fue un éxito según directivos como Phil Spencer y Matt Booty.

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