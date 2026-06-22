Nintendo sigue ampliando el universo de una de sus franquicias más populares. Mientras los jugadores cuentan los días para conocer más detalles de Splatoon Raiders, la compañía japonesa anunció una iniciativa que ayudará a hacer más corta la espera.

La propuesta estará disponible muy pronto y permitirá seguir una historia inédita protagonizada por algunos de los personajes más queridos de la saga. Lo mejor es que los capítulos llegarán de forma constante durante varias semanas.

Deep Cut tendrá su propio cómic oficial

A través de la aplicación Nintendo Today, Nintendo confirmó que Splatoon Raiders recibirá un cómic oficial. El proyecto llevará por nombre Deep Cut’s Island Misadventures y servirá como contenido especial previo al estreno del esperado juego.

La publicación comenzará el 23 de junio y ofrecerá una nueva entrega cada día. De esta forma, los jugadores podrán seguir las aventuras de Deep Cut mientras esperan el lanzamiento de Splatoon Raiders.

La serie estará disponible exclusivamente dentro de Nintendo Today, la aplicación oficial de noticias de la compañía para dispositivos iOS y Android.

Los capítulos acompañarán la cuenta regresiva hacia el estreno

Uno de los detalles más interesantes es que la publicación diaria se extenderá hasta el lanzamiento del juego. Esto significa que los fans tendrán casi un mes completo de contenido nuevo relacionado con la producción.

Según la información compartida por Nintendo, el último capítulo coincidirá con el estreno de Splatoon Raiders, programado para el 23 de julio. Gracias a ello, la historia funcionará como una especie de acompañamiento para la campaña de lanzamiento.

Por ahora se desconoce si los eventos del cómic estarán conectados directamente con la trama principal del juego o si se tratará de una aventura independiente centrada en los integrantes de Deep Cut.

Nintendo sigue apostando por expandir el universo de Splatoon

Durante los últimos años, Nintendo ha utilizado distintos formatos para enriquecer el mundo de Splatoon. La franquicia ya cuenta con mangas, eventos especiales y múltiples colaboraciones fuera de los videojuegos.

La llegada de Deep Cut’s Island Misadventures demuestra que la compañía quiere mantener el interés de la comunidad mientras se acerca el debut de Splatoon Raiders. Además, representa una oportunidad para conocer mejor a sus personajes antes de iniciar la nueva aventura.

¿Leerás el cómic diario de Splatoon Raiders? ¿Crees que la historia tendrá relación con los eventos del juego? Cuéntanos en los comentarios.

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