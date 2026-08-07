Aunque los videojuegos tienen menos escándalos y polémicas que otras formas de entretenimiento, esto no significa que no experimenten algún tipo de censura y uno de los casos históricos es el de Return to Castle Wolfenstein.

El título debutó en 2001 y se volvió uno de los FPS más exitosos en ese tiempo. Sin embargo, su realidad fue distinta en Alemania.

El contenido relacionado con el nazismo estaba prohibido en el país europeo y los desarrolladores tuvieron que cambiar el contenido. Sin embargo, no hay nada que pueda ante el paso del tiempo y Bethesda anunció que la versión original por primera vez ya está disponible para los jugadores alemanes.

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La versión original de Return to Castle Wolfenstein debuta en Alemania tras 25 años

Por medio de una publicación en X, Bethesda informó que la versión original de Return to Castle Wolfenstein por fin está disponible sin censura en Alemania tras 25 años.

Esto significa que el público alemán puede jugar por primera vez el juego con el contenido que en su momento se censuró debido a las leyes de ese país en contra del régimen autoritario que se implantó en la primera mitad del siglo XX.

De acuerdo con la información oficial, Return to Castle Wolfenstein, tal como fue concebido, ya está disponible para los jugadores alemanes en Steam, GOG y Microsoft Store.

Achtung!



Pünktlich zur diesjährigen QuakeCon und dem 40-jährigen Bethesda-Jubiläum haben wir noch einen echten Leckerbissen für alle Retro-Shooter-Fans: Das legendäre Return to Castle Wolfenstein für PC ist ab heute zum ersten Mal 100% ungeschnitten in Deutschland erhältlich.… pic.twitter.com/wIka4Zu4yC — Bethesda Deutschland (@bethesda_de) August 6, 2026

¿Por qué censuraron Return to Castle Wolfenstein en Alemania y qué contenido se modificó?

Return to Castle Wolfenstein debutó en 2001 como un desarrollo de Gray Matter y la distribución de Activision.

El juego tiene lugar en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial con el ranger de EUA William “B.J.” Blazkowicz y su investigación en el Castillo Wolfenstein donde los nazis realizan experimentos paranormales.

El concepto del juego incluyó contenido del régimen totalitario y su líder, por lo que se encontró de frente con las leyes alemanas que, en ese entonces, prohibían cualquier contenido o referencia de este tipo.

Debido a esto, los desarrolladores tuvieron que hacer los siguientes cambios para que el juego se pudiera publicar y vender en Alemania:

Se eliminaron todas las esvásticas y otros símbolos

Los soldados alemanes dejaron de pertenecer al régimen y pasaron a ser miembros de una organización ficticia llamada Wolfenstein Guard

Se modificaron uniformes, banderas y emblemas

Se retiraron o alteraron las referencias directas al líder del régimen

También se cambiaron algunos diálogos y textos para eliminar menciones

25 años después, la censura terminó y Return to Castle Wolfenstein ya muestra su versión original en Alemania.

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