Sin duda, Switch es una de las mejores consola de Nintendo. Nos conquistó gracias a su concepto novedoso y su robusto catálogo de juegos, pero tenía un grave problema: el infame Joy-Con drift. El desperfecto en sus controles se convirtió en un verdadero dolor de cabeza que Nintendo no supo atender de manera rápida y efectiva.

Las consecuencias llegaron pronto, pues la empresa recibió múltiples demandas colectivas y reclamos por todas partes. La situación escaló a tal grado que las autoridades y los reguladores de diversos países intervinieron para evitar abusos hacia los consumidores.

Luego de años de batallas legales y montañas de controles descompuestos, el Joy-Con drift por fin le pasó factura a Nintendo. La compañía tendrá que pagar una multa millonaria en Europa por todos los problemas que generaron sus mandos.

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Nintendo pagará millones de euros por culpa del Joy-Con Drift

Cuando la situación del Joy-Con Drift se estaba saliendo de control, Nintendo decidió poner manos a la obra. Reconoció el problema con los controles de Switch y ofreció reparaciones gratuitas, pero eso no evitó que las demandas continuaran.

La compañía ganó varios de los conflictos legales al escudarse en una de sus políticas y un acuerdo de licencia, que los usuarios de Switch aceptaron al usar por primera vez la consola. De cierta forma, Nintendo salió bien librada y no pagó los platos rotos de la forma en que muchos jugadores esperaban tras todas las molestias.

Switch 2 ya cumplió su primer año en el mercado y sus controles no han sufrido de forma sistemática del Joy-Con drift, así que el problema parecía cosa del pasado. Sin embargo, la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) de la Fiscalía de la República de Nanterre, en Francia, no se olvidó del asunto.

Luego de una investigación, señaló a Nintendo por prácticas comerciales engañosas. Este caso inició en septiembre de 2020, cuando la UFC-Que Choisir presentó una denuncia donde acusó a Nintendo por no informar de forma transparente y oportuna sobre los fallos de sus controles, lo que provocó que los usuarios afectados compraran nuevos mandos.

Un problema que afectó a millones de usuarios de Switch

El regulador concluyó que Nintendo of Europe incurrió en prácticas comerciales engañosas. Por ello, multó a la compañía con €35 millones de euros, sanción que aceptó pagar luego de una negociación.

Nintendo también se comprometió a publicar un comunicado, con los detalles al respecto, en la página principal de Nintendo Francia. Por último, las autoridades recordaron que la compañía aún está obligada a reparar gratuitamente los Joy-Con que presenten desperfectos.

Nintendo se defendió de las acusaciones

La compañía publicó un comunicado para aclarar varios puntos de este conflicto en Francia, que concluyó con el pago de una multa millonaria. Nintendo of Europe negó las acusaciones de las autoridades y aclaró que no “engañaba intencionadamente a los consumidores”.

Las autoridades de Francia y Nintendo acordaron la suma de la multa tras unas negociaciones, pero la empresa aclara que aceptar el acuerdo “no constituye una admisión de culpabilidad”. Desde su perspectiva, pagar la multa sólo “refleja la resolución amistosa de los procedimientos legales”.

Por fortuna, el problema no es sistemático en los controles de Switch 2

Anteriormente, Nintendo minimizó el problema del Joy-Con drift y negó los señalamientos que la acusaban de obsolescencia programada. Sorpresivamente, luego de años de batallar con demandas y reparaciones gratuitas. la empresa tuvo que pagar una suma considerable por el desperfecto de sus mandos.

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