Pese a que décadas atrás Nintendo daba la espalda a los móviles, la compañía últimamente ha abrazado este ecosistema y ya son múltiples las aplicaciones y juegos que ha lanzado. Hoy acaba de anunciar una más, Pictonico!, lo más cercano que tendrán los fans de la marca a una experiencia WarioWare en estos dispositivos.

Tal como lo leíste, la compañía japonesa tenía secretamente en desarrollo un nuevo juego para dispositivos móviles, apenas 8 meses después del lanzamiento del último: Fire Emblem Shadows, que inesperadamente combinó la franquicia RPG con Among Us.

¿Qué es Pictonico!, la nueva aplicación para móviles de Nintendo?

Pues bien, el juego nuevo en cuestión es Pictonico!, en cuyo desarrollo estuvo también involucrado Intelligent Systems, estudio más conocido por Fire Emblem.

Se trata de una propuesta más bien casual, por lo que será apta para todas las edades y a muchos evocará a WarioWare, ya que su premisa es que convierte tus fotos en minijuegos.

La aplicación funcionará ya sea con fotos guardadas en tu dispositivo o con fotos nuevas que podrán tomarse y usarse en el momento. En la página oficial de la aplicación se deja claro que las fotos que se usen para jugar en Pictonico! no se envían a Nintendo.

La aplicación entonces tomará esas fotos y las adaptará en minijuegos para que los jugadores puedan interactuar con ellas. Las plantillas o minijuegos son muy variadas, justo como puedes ver en el trailer a continuación. Además, habrá diferentes modos de juego para poner a prueba la habilidad de los jugadores.

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¿Pictonico! será gratuito?

Se confirmó que Pictonico! será free-to-play o free-to-start y ofrecerá 80 minijuegos. Sin embargo, es importante mencionar que, dada su modalidad free-to-play, los jugadores originalmente podrán “probar unos cuantos“, y si desean desbloquear más tendrán que pagar, aunque no se reveló el precio del contenido que se ofrecerá dentro de la aplicación. Por otro lado, no se requiere conexión permanente a Internet, pero sí es necesaria para lanzar el juego por primera vez o para la compra de los volúmenes de juego.

Pictonico! estará disponible a partir del 28 de mayo tanto en la App Store como en la Google Play Store.

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Pictonico!, el nuevo juego para móviles de Nintendo, ya tiene fecha de lanzamiento (imagen: Nintendo)

¿Qué juegos o apps ha lanzado Nintendo para dispositivos móviles?

Sin contar aplicaciones o juegos lanzados por medio de The Pokémon Company, que además de Nintendo involucran a Game Freak y Creatures, la compañía japonesa ha publicado una gran variedad en los últimos 10 años, justo como puedes ver a continuación.

Pictonico!

Fire Emblem Heroes

Mario Kart Tour

Pikmin Bloom

Fire Emblem Shadows

Animal Crossing: Pocket Camp

Super Mario Run

Miitomo

Dragalia Lost

Dr. Mario World

Nintendo Music

Nintendo Store

Nintendo Today!

Nintendo Switch App

Nintendo Switch Parental Controls

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