La más reciente presentación de Nintendo dejó varias sorpresas para los jugadores de Nintendo Switch 2. Además de nuevos avances y anuncios, la compañía reveló los precios oficiales de algunos de sus próximos lanzamientos, incluyendo Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo Switch Sports Resort y el contenido descargable Pokémon Pokopia.

Entre todos ellos, el juego que más llamó la atención fue Fire Emblem: Fortune’s Weave, ya que se convertirá en uno de los títulos más costosos disponibles para la consola.

Fire Emblem: Fortune’s Weave tendrá un precio que dará de qué hablar

De acuerdo con la información compartida tras el Nintendo Direct, la edición física estándar de Fire Emblem: Fortune’s Weave costará $80 USD. Por su parte, quienes prefieran adquirirlo en formato digital podrán conseguirlo por $70 USD.

La diferencia entre ambas versiones forma parte de la nueva estrategia de precios anunciada previamente por Nintendo para algunos juegos de Nintendo Switch 2. Bajo este esquema, las versiones digitales tendrán un costo $10 USD menor que las físicas.

La compañía también confirmó una edición especial para los seguidores más apasionados de la saga. Esta versión tendrá un precio de $120 USD en tiendas.

Nintendo Switch Sports Resort llegará con un costo más accesible

Las noticias son un poco más amigables para quienes esperan Nintendo Switch Sports Resort. El nuevo juego deportivo tendrá un precio de $60 USD en formato físico.

Mientras tanto, la edición digital costará $50 USD, manteniendo la misma diferencia de precio establecida para otros títulos de la consola.

Gracias a esta estrategia, los jugadores que opten por las compras digitales podrán ahorrar una cantidad considerable a lo largo de la generación.

El DLC de Pokémon Pokopia también revela su precio

Por otro lado, los fanáticos de Pokémon ya saben cuánto deberán pagar para expandir su experiencia en Pokémon Pokopia.

El Expansion Pass tendrá un precio de $35 USD e incluirá todo el contenido adicional planeado dentro del paquete. Según la información compartida, se tratará de una compra única que dará acceso a todas las expansiones contempladas en este pase.

Con estos anuncios, queda más claro cómo planea Nintendo manejar los precios de sus juegos y contenidos durante la generación de Nintendo Switch 2, una estrategia que sigue generando conversación entre la comunidad.

¿Qué opinas del precio de Fire Emblem: Fortune’s Weave? ¿Prefieres comprar juegos en formato físico o digital? Cuéntanos en los comentarios.

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