Nintendo sigue ampliando una de sus propuestas más curiosas para los fans más pequeños de la compañía. La compañía acaba de lanzar Hello, Peach! y Hello, Luigi!, 2 nuevas experiencias de la línea My Mario que ya pueden disfrutarse en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

A diferencia de los juegos tradicionales de la franquicia, estas aplicaciones están pensadas para que padres e hijos pequeños puedan interactuar de una forma muy sencilla con personajes conocidos del Mushroom Kingdom. Además, no tienen costo, por lo que cualquier familia puede probarlas sin tener que comprar una aventura completa.

Peach y Luigi también quieren jugar contigo

Hello, Peach! y Hello, Luigi! permiten interactuar directamente con los personajes mediante la pantalla táctil de la consola. Una de las actividades consiste en jugar a las escondidas, mientras que también es posible hacer caras graciosas y deformar los rostros de los personajes al estirarlos con los dedos.

Esta última función recuerda bastante a una de las características más queridas de Super Mario 64, pues permite manipular el rostro del personaje de una manera muy similar a lo que muchos jugadores descubrieron en la pantalla de inicio del clásico de Nintendo durante su infancia.

La propuesta busca ofrecer una experiencia relajada y fácil de entender para los niños pequeños, mientras los padres pueden acompañarlos durante las actividades. Así, My Mario funciona más como una colección de experiencias interactivas que como una serie de videojuegos tradicionales.

La familia My Mario sigue creciendo

Estas 2 nuevas aplicaciones se suman a Hello, Mario! y Hello, Yoshi!, experiencias que también forman parte de esta iniciativa enfocada en los pequeños de la casa. No obstante, existe una diferencia importante entre las aplicaciones.

Mientras Hello, Mario! y Hello, Yoshi! están disponibles en dispositivos iOS y Android, las nuevas experiencias protagonizadas por Peach y Luigi actualmente son exclusivas de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Cabe mencionar que Nintendo también continúa ampliando la línea My Mario con diferentes productos y experiencias pensadas para presentar a sus personajes de una manera sencilla y accesible para los niños.

¿Te gustaría que Nintendo llevara estas experiencias a más personajes de Mario? ¿A quién te gustaría ver después en My Mario? Cuéntanos en los comentarios.

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