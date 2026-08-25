El Nintendo Switch 2 y otras consolas están en un punto delicado. Si bien aún son tremendamente populares, sus precios subieron hasta las nubes debido a la crisis de componentes. En medio de esta situación adversa, la compañía compartió los primeros detalles de los nuevos bundles de su plataforma híbrida que llegarán en 2026.

Cada paquete incluirá un juego exclusivo, así como una membresía de Nintendo Switch Online. Pero debido a que debutarán después de que entre en vigor el aumento de precio, los jugadores deberán desembolsar una cantidad considerable de dinero por cualquiera de las opciones disponibles.

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Esto incluye los nuevos bundles de Nintendo Switch 2

Para aquellos que lo olvidaron, lamentamos recordar que la consola híbrida subirá de precio en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, México y otros territorios en sólo 5 días, el próximo 1 de septiembre. Esto significa que hay poco tiempo para comprar el hardware a su costo original.

El Nintendo Switch 2 será hasta $50 USD más cara en varios territorios y se empezará a vender por $499 USD a partir del próximo mes, y en el caso de nuestro país el incremento será de $400 MXN. Esto significa que los fans mexicanos deberán pagar $13,999 MXN una vez que se aplique el cambio.

A principios de esta semana, la compañía japonesa dio a conocer que venderá 2 nuevos bundles de su consola de actual generación. Por ahora sólo se confirmó un lanzamiento para Estados Unidos, así que está por verse si estas nuevas opciones también llegarán a México y el resto de LATAM.

Ambos paquetes estarán disponibles después del aumento de precio, por lo que se imaginarán que no serán baratos.

El primer bundle estará disponible a finales de septiembre de 2026, aunque la fecha de lanzamiento aún es desconocida. Incluirá la consola, una copia digital de Mario Kart World y una suscripción de 90 días de Nintendo Switch Online. Esta opción tendrá un precio de $549 USD, lo que sale más económico que adquirir cada producto por separado.

Por otra parte, el segundo paquete del Nintendo Switch 2 incluirá una copia digital de Nintendo Switch Sports Resort, la nueva entrega de la ya clásica franquicia deportiva de la compañía japonesa. Este bundle también incluirá la consola y una membresía de 90 días de NSO. Se pondrá a la venta el 22 de octubre de 2026 a un precio de $529.99 USD.

La diferencia en el costo de ambas opciones radica en el hecho de que Nintendo Switch Sports Resort es un juego más accesible, pues estará disponible por $49.99 USD. En contraste, Mario Kart World, uno de los exclusivos más importantes de la plataforma, aún se ofrece por $79.99 USD.

Nintendo Switch 2 tendrá 2 nuevos bundles de Mario Kart World y Nintendo Switch Sports Resort después del aumento de precio

El Nintendo Switch 2 podría subir de precio otra vez

Los jugadores que opten por el paquete que incluye Mario Kart World deberán desembolsar $550 USD, lo que supone un ahorro de $37.98 USD. Por su parte, aquellos que prefieran el bundle del título deportivo tendrán que pagar $530 USD, lo que se traduce a un descuento de $27.98 USD, de acuerdo con Nintendo.

Si bien los nuevos paquetes posiblemente representarán la alternativa más económica para adquirir la consola y alguno de los juegos, la realidad es que actualmente la mejor opción es adquirir la plataforma antes de que entre en vigor el nuevo aumento de precio. Por desgracia, todo parece indicar que podría haber más incrementos en los próximos meses.

Samsung, uno de los fabricantes de componentes más importantes en todo el mundo, ajustó el costo de algunos servicios de fabricación de chips por culpa del aumento en la demanda en China, Estados Unidos y otros mercados. Estas medidas afectarán a las obleas de 5 y 8 nanómetros, que se utilizan en las consolas.

Estos cambios podrían obligar a Nintendo a aplicar otro aumento para su Switch 2. No es una idea descabellada, pues el presidente Shuntaro Furukawa ya advirtió que habrá más subidas en el costo de la consola híbrida si la situación no mejora.

Nintendo Switch 2 podría subir de precio otra vez

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