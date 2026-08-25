Se acerca un nuevo mes y, con ello, nuevos juegos para los servicios de suscripción. Sony aún no ha revelado los títulos que se sumarán al catálogo de PlayStation Plus en septiembre, pero un reconocido filtrado se adelantó y reveló los 3 títulos mensuales que los usuarios podrán jugar “gratis” con su suscripción.

PS Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) renuevan constantemente su contenido con interesantes títulos que los usuarios de PS5 y PS4 pueden disfrutar sin costo adicional. Los juegos mensuales son los más esperados, pues están disponibles para todos, independientemente de cuál suscripción paguen.

Septiembre será un gran mes para los fanáticos de los RPG, pues un título muy aclamado estará disponible sin costo adicional en PlayStation Plus. Además, el servicio prepara una sorpresa para los entusiastas de los shooters y los sandbox multijugador de mundo abierto.

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Filtran los juegos de septiembre para PlayStation Plus

Usualmente, ponemos en duda las filtraciones que circulan en las redes sociales y los foros, pero las cosas son diferentes cuando provienen de billbil-kun, uno de los informantes más confiables de toda la industria. Esta mañana, el insider publicó un nuevo reporte donde revela con anticipación los 3 juegos que PlayStation Plus ofrecerá en septiembre.

Uno de los juegos más destacados de la lista es Chained Echoes, RPG que conquistó a miles de personas durante su estreno en 2022. El título de Matthias Linda fue aclamado por la prensa y los jugadores, así que se convirtió en uno de los juegos independientes más sobresalientes de aquel año. Obtuvo una calificación de 90 en Metacritic, así que también fue uno de los mejores calificados de 2022.

PlayStation Plus también dejará a sus suscriptores disfrutar la acción brutal de Sniper Elite: Resistance, título de Rebellion Developments que debutó a principios del año pasado. El shooter táctico también fue bien recibido por sus mecánicas y su ambientación, que llevó a los fanáticos de regreso a la Segunda Guerra Mundial.

Por último, el servicio de suscripción ofrecerá acceso a Wobbly Life, juego independiente de RubberBandGames que se convirtió en una sensación en 2020, cuando debutó en acceso anticipado. El sanbox de mundo abierto promete horas de diversión multijugador, con partidas para hasta 4 personas. Su versión 1.0 llegará en septiembre y se podrá disfrutar en PlayStation Plus sin costo adicional.

De acuerdo con billbil-kun, estos 3 juegos se podrán descargar con una suscripción a partir del 1.° de septiembre y estarán disponibles hasta el 6 de octubre. También aseguró que el anuncio oficial de Sony llegará mañana, así que sólo es cuestión de esperar unas cuantas horas para corroborarlo.

Chained Echoes, uno de los mejores juegos de 2022, y más títulos llegarán pronto a PS Plus

¿Qué ofrecen los nuevos juegos mensuales del servicio de PlayStation?

En caso de que no lo sepas, Chained Echoes es un proyecto de pasión que Matthias Linda creó pensando en sus RPG favoritos. El título se inspira en los clásicos de 16 bits, como Chrono Trigger y varias entregas de Final Fantasy. Por ello, su jugabilidad se basa en combates por turnos y su historia dejará satisfechos a los fanáticos del género.

Por su lado, Sniper Elite: Resistance ofrece una peligrosa aventura a lo largo de Francia, donde los jugadores deberán poner a prueba su puntería para acabar con grupos de nazis. Harry Hawker, el protagonista, tiene como misión sabotear sus planes y hacer que la Resistencia se lleve la victoria.

Wobbly Life podría convertirse en el juego favorito de muchos usuarios de PlayStation Plus debido a su singular propuesta. Hasta 4 jugadores tomarán el control de personajes gelatinosos que deberán explorar una isla y completar todo tipo de actividades. Las físicas del juego son el detonante de la diversión en cada partida, pues provocarán un gran caos.

Sniper Elite: Resistance añadirá mucha acción y disparos al catálogo de PS Plus

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