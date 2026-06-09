¿Alguien recuerda a Wii Sports? Sospechamos que sí, pues es uno de los videojuegos más vendidos de la historia. Todos aquellos que extrañaban participar en minijuegos deportivos estarán felices de saber que un sucesor espiritual se anunció durante el Nintendo Direct de junio.

Nintendo Switch Sports Resort confirma su fecha de lanzamiento

Por supuesto, hablamos de Nintendo Switch Sports Resort. Este exclusivo para la más reciente consola híbrida de la compañía japonesa ya tiene fecha de lanzamiento oficial, y los fanáticos estarán felices de saber que podrán disfrutarlo este mismo año. A continuación, compartiremos más detalles.

Como muchos imaginarán, este título incluirá diversos minijuegos que aprovechan las cualidades únicas de los Joy-Con del Nintendo Switch 2; al respecto, estamos ante un exclusivo de la más reciente consola híbrida, así que los fans de la plataforma de 2017 se quedarán con las ganas de probarlo.

Nintendo Switch Sports Resort incluirá un total de 12 deportes, incluidos tiro con arco, combates de boxeo, tenis de mesa, tenis tradicional, volleyball, basketball, golf y skateboarding. Una de las adiciones más interesantes es el nuevo minijuego de batallas de pulgares, que saca el máximo provecho a las bondades de los mandos de movimiento.

Los jugadores podrán elegir a uno de los nuevos personajes o escoger su propio Mii, tal como sucedía con las entregas originales de Wii.

Nintendo Switch Sports Resort introducirá las batallas de pulgares

Nintendo Switch Sports Resort estará disponible para Nintendo Switch 2 el próximo 22 de octubre de 2026, y las preventas ya están disponibles para todos aquellos que deseen comprarlo en la eShop. ¿Te llamó la atención? En ese caso, a continuación compartimos el trailer oficial:

Play 12 sports with intuitive motion controls when Nintendo Switch Sports Resort, the latest game in the series, releases exclusively for Nintendo Switch 2 on Oct 22! #NintendoDirect pic.twitter.com/16AqJ0PQDQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Pero dinos, ¿qué te pareció este título deportivo? ¿Cuál es el minijuego que más llamó tu atención? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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