Halo es la franquicia más icónica de XBOX, pero la mayoría de sus fans coinciden en que no ha recibido el trato que se merece. La saga tuvo su época de gloria con Bungie, para luego sufrió bastante con 343 Industries, estudio que no consiguió la redención como Halo Studios.

Tras años de quejas y tropiezos, XBOX por fin decidió tomar cartas en el asunto y cambiar el rumbo de la franquicia. El encargado de esta importante misión será Activision, estudio detrás de Call of Duty que ya trabaja en la próxima aventura del Master Chief.

Rob Kostich, presidente de la compañía, sabe que tomar las riendas de la franquicia más icónica de XBOX será un desafío enorme, pero quiere que los fans estén tranquilos. Por ello, prometió que harán el mejor juego de Halo hasta ahora.

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Activision promete un futuro brillante para Halo

Luego de varias crisis corporativas y una serie de malas decisiones, 343 Industries demostró que no estaba listo para hacerse cargo de Halo, franquicia que ha marcado a generaciones de fanáticos de XBOX. Debido a esto, Microsoft decidió hacer borrón y cuenta nueva con Halo Studios, que nació de una reorganización de 343i.

Sin embargo, los cambios dentro del equipo no fueron suficientes para garantizar el futuro de Halo a largo plazo. La capacidad de Halo Studios se puso en duda a meses de su formación, lo que inevitablemente generó críticas hacia XBOX por la falta de voluntad para cuidar su IP más importante.

Ahora, Activision tomará las riendas de Halo y usará toda su experiencia en los shooters para darle a los fans el juego que han esperado durante años. Rob Kostich, jefe del estudio, está muy comprometido con la tarea y también está convencido de que sus desarrolladores harán un trabajo excepcional.

En declaraciones para Game File, el directivo prometió que Activision creará el mejor juego de Halo. Su meta es respetar el legado de la saga y ofrecer un título a su altura. Kostich enfatizó que quieren darle a la IP el trato que se merece y sorprender a la comunidad con los resultados.

“Para Halo, nuestro objetivo es claro: crear el mejor juego de Halo de la historia, digno de su universo y legado, sin dejar de ser fieles a lo que hizo que los jugadores lo amaran desde el principio”, afirmó Kostich. “Es una ambición audaz, una que esta franquicia merece. Ya hemos comenzado a formar un equipo especializado, único en capacidad y talento, listo y entusiasmado por ofrecer este nuevo capítulo junto a la comunidad.”

Por ahora, Activision no ha revelado información sobre su proyecto de Halo. El último lanzamiento de la saga fue Halo Campaign Evolved, un remake del primer título de Bungie. XBOX insinuó anteriormente que habría más relanzamientos, así como nuevos proyectos. Probablemente, Activision esté trabajando en la próxima entrega principal para dejar atrás lo decepcionante que fue Halo Infinite.

La debacle de la franquicia y Halo Studios

Para muchos fans, los problemas reales para la franquicia empezaron con Halo 5: Guardians, título que tuvo una recepción mixta y diversos problemas que afectaron su desarrollo. A pesar de esto, XBOX decidió darle otra oportunidad a 343 Industries y el resultado fue Halo Infinite, considerado uno de los títulos más polémicos de la saga.

El estudio invirtió años de esfuerzo y mucho dinero en la creación del Slipspace Engine, motor de desarrollo que, supuestamente, iba a ser un antes y un después para la franquicia. Sin duda, Halo Infinite se convirtió en la gota que derramó el vaso para muchos fans. Durante años, exigieron a XBOX atender la pésima gestión y el mal liderazgo de 343 Industries, que pasó a la historia como uno de los equipos más desorganizados de XBOX Game Studios.

La comunidad le pidió a XBOX darle las riendas de la franquicia a otro equipo. De hecho, Activision se convirtió en el candidato ideal tras su compra por parte de Microsoft. Sin embargo, XBOX convirtió 343i en Halo Studios y le dio una última oportunidad. Para enmendar el camino, el equipo empezó a trabajar en varios proyectos con Unreal Engine 5, cambio necesario para dejar atrás el Slipspace Engine.

Halo Campaign Evolved fue bien recibido, pero estaba claro que Halo Studios ya no tenía el talento ni los recursos para ocuparse de la IP y regresarle su vieja gloria. Por ello, ahora fue reducido a un equipo de soporte. En cambio, Activision tiene a su disposición toda una red de estudios especializados en los shooters, que bien podrían hacer el mejor juego de la saga desde que Bungie la abandonó.

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