Las revisiones de consolas son más comunes de lo que creemos. Basta con ver los diversos modelos del PlayStation 5 para entender que Sony actualiza constantemente su hardware a lo largo de la generación. Además de ofrecer variantes como el PS5 Slim y el PS5 Pro, la compañía también hace ajustes internos a su consola que, curiosamente, no siempre notifica.

La comunidad descubrió recientemente que un nuevo modelo del PS5 ya circula en el mercado. Incluye múltiples ajustes pensados para mejorar su ciclo de vida, así que en teoría es una versión mejorada de la consola. Lo curioso es que Sony nunca anunció ni presumió estos ajustes.

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Un nuevo modelo del PS5 llegó recientemente al mercado, ¿qué mejoras ofrece?

Las compañías suelen lanzar revisiones de sus consolas para abaratar los costos o debido a cambios en su cadena de producción. Desde 2020, Sony ha lanzado varios modelos del PlayStation 5. Algunos de ellos ofrecen un diseño más atractivo o más poder, pero también hay variantes que simplemente cambiaron ciertos componentes sin ofrecer grandes beneficios a los jugadores.

La última gran actualización de la consola llegó con el PS5 Pro, pero la comunidad descubrió recientemente que Sony hizo ajustes bastante importantes al PS5 Slim. De acuerdo con Modyficator89, usuario de X experto en el tema, la compañía renovó dicho modelo de su consola con cambios interesantes.

La buena noticia es que son ajustes a favor de los jugadores, pues buscan extender el ciclo de vida de la consola. Modyficator89 explicó que no se trata de una simple renovación estética, pues los PS5 Slim más recientes tienen un placa base EDM-051 renovada.

Por medio de sus redes sociales, el técnico aseguró que la consola de Sony ahora tiene una disposición diferente de la placa base, además de un diseño interno “rediseñado y simplificado”. Además, Sony ajustó el sistema de refrigeración del PS5 Slim para hacerlo similar al del PS5 Pro.

El nuevo modelo de la consola también incluye un disipador de calor con materiales diferentes, una batería CR2032 reemplazable para evitar el infame CBOMB y un circuito integrado de retemporización HDMI mejorado, que garantiza buenas señales de video y audio.

“La zona alrededor de la APU/chip y su superficie protectora tiene un aspecto diferente, y el sistema de contención de metal líquido parece asemejarse más al utilizado en la PS5 Pro”, explicó el experto. “La nueva protección parece exponer menos superficie directamente al metal líquido, lo que debería contribuir a un mejor control de este alrededor del procesador. Por lo tanto, incluso tras la actualización de refrigeración de 2025, Sony siguió perfeccionando el diseño térmico.”

Sony sigue mejorando el diseño interno del PS5

¿Cómo saber si tienes el más reciente modelo del PS5?

El nuevo y renovado modelo del PlayStation 5 Slim debutó recientemente, así que es muy probable que los jugadores lo tengan si adquirieron su consola hace poco. Por fortuna, existe una forma infalible de saberlo: es una edición especial.

Modyficator89 explicó que las mejoras se encuentran en el PS5 Slim edición limitada de Marvel’s Wolverine, el más reciente exclusivo de Insomniac Games. No está claro si los ajustes estarán presentes en la versión estándar del sistema, pero es probable que todas las unidades Slim más recientes se actualicen con los cambios mencionados.

“Sony ha renovado discretamente el PS5 Slim, y es mucho más interesante de lo que parece. Abrimos la nueva edición limitada de Marvel’s Wolverine y encontramos en su interior la placa base EDM-051 renovada. No se trata de una simple revisión estética”, añadió el experto.

El PS5 Slim de Marvel´s Wolverine tiene varios ajustes que extienden su ciclo de vida

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