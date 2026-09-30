Asha Sharma inició su periodo como jefa de XBOX con una serie de anuncios que fijaron su popularidad y emocionaron a los fans. Uno de ellos fue el regreso de los juegos exclusivos luego de que Phil Spencer y Sarah Bond dieran luz verde al estreno de títulos de XBOX Game Studios en PlayStation 5.

Hace una década o más, esto parecía imposible, pero las condiciones del mercado cambiaron y siguen sin favorecer al negocio de gaming de Microsoft. La pregunta entonces es si XBOX mantendrá su compromiso o al final cederá a las exigencias financieras y lanzará más juegos de sus IP icónicas en la competencia.

Recientemente, la jefa de XBOX habló sobre este tema y la respuesta no agradará a quienes desean más juegos exclusivos.

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Asha Sharma reconoce la competencia con PlayStation, pero no cierra la puerta a la colaboración

Durante una entrevista con The New York Times, Asha Sharma, jefa de XBOX, habló sobre la decisión que tomó este año respecto al regreso de los juegos exclusivos y la posibilidad de que se mantenga en el futuro.

La ejecutiva no fue tajante como en sus primeros meses en el cargo, pero reconoció que XBOX se encuentra en un entorno competitivo y uno de sus rivales es PlayStation, por lo que anticipa que atenderán esa parte que agrada a un sector de los fans que desean tener títulos que solo estén disponibles en el ecosistema de gaming de Microsoft.

Sin embargo, la jefa de XBOX no cerró las puertas a Sony y también señaló que, así como se puede competir, también se puede colaborar. Esta parte de su respuesta podría significar que más juegos de XBOX llegarán a las consolas de la compañía japonesa: “la competencia y la colaboración pueden coexistir”, declaro.

No todos los juegos de XBOX serán exclusivos

Aunque Asha Sharma emocionó a los fans de XBOX en el evento de verano al anunciar que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serían exclusivos de consola en XBOX Series X|S, esto no significa que todos los juegos de Microsoft tendrán el mismo destino.

Posterior a ese anuncio, Matt Booty, jefe de contenido de XBOX, y Matthew Ball, jefe de estrategia, mencionaron que la decisión respecto a las exclusividades y los multiplataforma se analizará caso por caso, pero nada está escrito en piedra.

Los directivos consideraron que XBOX falló al enviar este mensaje a los fans, pues definitivamente su estrategia multiplataforma no está eliminada y todo indica que habrá más juegos de XBOX que se lanzarán en PlayStation.

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