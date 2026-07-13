Entre videojuegos, cartas coleccionables, peluches y figuras, ser coleccionista de Pokémon exige bastante dedicación y, sobre todo, dinero. Si eres fanático de la saga, debes saber que uno de los artículos más grandes y costosos de la saga viene en camino. Será tan caro como una consola de actual generación, no cabrá en tu habitación y, además, promete acabar con la paciencia de muchos.

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Pokémon tendrá un costoso y enorme coleccionable que acabará con tu paciencia

Cada año, el mercado se inunda de nuevos coleccionables de Pokémon. La empresa Ravensburger decidió crear algo muy especial para los fanáticos de la saga, pero es un producto que, sin duda, no es para todos. Esto debido a sus dimensiones y a su elevado precio que no está al alcance de cualquier bolsillo.

Por medio de sus redes sociales, Ravensburger reveló un llamativo y gigantesco rompecabezas de Pokémon. El artículo será un desafío incluso para quienes aman este pasatiempo, pues tiene más de 40,000 piezas. Para ser exactos, se compone por 40,320 piezas, por lo que es el rompecabezas más grande de la saga.

Para poner dicha cifra en perspectiva, necesitas una superficie de 6.7 metros para armarlo. El rompecabezas representa 10 escenas individuales con algunas de las criaturas más populares de la saga, como Pikachu, Eevee, Mew, Gengar, Dragonite y muchos otros. Al unirse, crean una gigantesca imagen que todo fanático de la saga amará.

Como imaginas, el rompecabezas llamó la atención por sus grandes dimensiones y por su gran cantidad de piezas que prometen acabar con la paciencia de los amantes de los rompecabezas. Ravensburger retó a los fanáticos a armarlo cuando esté disponible, en algún momento de septiembre.

Un coleccionable único de Pokémon que debutará en septiembre

¿Cuánto costará el enorme rompecabezas de Pokémon con más de 40,000 piezas?

La compañía aún no revela el precio exacto que tendrá el rompecabezas de Pokémon, pero tiene otros productos similares con temática de Disney que vende por $730 USD. Debido a esto, los fans especula que el nuevo coleccionable de Pokémon costará lo mismo.

En caso de confirmarse, el coleccionable costará $80 USD más que un PlayStation 5, consola de Sony que actualmente se vende por $649 USD. Además, valdrá sólo $20 USD menos que un XBOX Series X digital de 1 TB, que vale $750 USD tras los recientes aumentos.

De esta forma, el coleccionable no sólo será difícil de armar, sino que también estará al alcance de pocos bolsillos. Abajo puedes ver otra imagen del artículo.

Un artículo que será todo un desafío mental y económico para los fans de Pokémon

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