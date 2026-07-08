Las filtraciones alrededor de Pokémon Winds & Waves siguen acumulándose y cada vez dibujan un panorama más ambicioso para la próxima entrega principal de la franquicia. Después de que recientemente surgiera el rumor de que uno de los Pokémon iniciales tendría una inédita combinación de tipos Fuego/Hada, ahora una nueva filtración asegura que el juego rompería todos los récords en cuanto a criaturas nuevas.

Como es habitual, la información no proviene de Nintendo ni de Game Freak, por lo que debe considerarse únicamente un rumor. Sin embargo, el reporte ya llamó la atención de la comunidad debido a la fuente que lo respalda.

Pokémon Winds & Waves podría incluir cerca de 300 nuevos Pokémon

El nuevo rumor señala que Pokémon Winds & Waves contaría con alrededor de 300 nuevos Pokémon, una cifra que superaría por mucho cualquier entrega anterior de la saga.

La información comenzó a circular en redes sociales y posteriormente fue respaldada por Centro Leaks, uno de los insiders más conocidos de la comunidad de Pokémon. Aunque el grupo reconoció que la cifra parece exagerada, aseguró que logró verificar el dato con otras fuentes independientes que escucharon información similar.

De concretarse, Winds & Waves establecería un nuevo récord dentro de la franquicia, ya que ninguna generación anterior ha debutado con una cantidad tan elevada de especies completamente nuevas.

También habría una nueva mecánica basada en el clima

La filtración no sólo habla del número de criaturas. También menciona que los juegos introducirían una nueva mecánica de combate relacionada con el clima.

Según el reporte, algunos Pokémon podrían adoptar formas especiales influenciadas por las condiciones meteorológicas, una característica que ha sido comparada con sistemas como las Megaevoluciones o las transformaciones Gigamax.

Por ahora no existen detalles sobre su funcionamiento, pero la idea ha despertado la curiosidad de los jugadores, especialmente porque los fenómenos naturales parecen tener un papel importante desde el propio nombre de los juegos.

Reciente confirmación de Pokémon Winds & Waves parece confirmar también actuación de voz (imagen: The Pokémon Company)

Las filtraciones siguen creciendo, pero nada es oficial

Este nuevo rumor llega apenas días después de otras filtraciones relacionadas con Pokémon Winds & Waves. Entre ellas destaca la supuesta evolución final de Pombon, el inicial de tipo Fuego, que según los reportes terminaría convirtiéndose en un Pokémon Fuego/Hada, una combinación nunca antes utilizada en la franquicia.

La aparición constante de nuevos rumores podría indicar que la presentación oficial del juego está cada vez más cerca. Sin embargo, por ahora Nintendo y Game Freak no han confirmado ninguno de estos detalles.

Incluso Centro Leaks pidió a los jugadores tomar la información con cautela. El grupo admitió que hablar de 300 nuevos Pokémon suena difícil de creer, pero aseguró que decidió compartir el dato únicamente después de consultar múltiples fuentes que coincidían en esa posibilidad.

Por ahora, sólo queda esperar un anuncio oficial para descubrir cuántas de estas filtraciones terminarán convirtiéndose en realidad.

¿Te gustaría que Pokémon Winds & Waves agregara cerca de 300 nuevos Pokémon? ¿Crees que una cifra tan alta sea posible? Cuéntanos en los comentarios.

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