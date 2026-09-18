Justo como se anticipaba, Juliet Starling regresaría con un juego nuevo de Lollipop Chainsaw. La esperada presentación formal se llevó a cabo en Tokyo Game Show 2026, pero hay detalles que tienen preocupados a los fans.

Nada Holdings, JP Universe y Dragami Games revelaron una secuencia cinematográfica que deja echar un vistazo a la temática de la nueva aventura de la porrista de los San Romero Knights, además de su nuevo atuendo (que incluye patines) y motosierra.

“Juliet regresa a un San Romero reconstruido y transformado ahora en Jaredwood, una vasta metrópolis erigida en torno a la industria cinematográfica”, se lee en la sinopsis del juego en la PlayStation Store. “Cuando un misterioso director la atrapa dentro de su retorcida película de zombis, Juliet debe luchar junto a sus aliados, descubrir la conspiración que se oculta tras el caos y detener una nueva amenaza planteada por los zombis del Reino Corrupto”.

Lollipop Chainsaw 2 Back2Back preocupa a fans

Sólo los asistentes al evento podrían jugar una prueba del juego, pero el canal 巴哈姆特電玩瘋 compartió en YouTube un video con gameplay que abrió la conversación entre los fas.

Ciertamente, el primer juego no fue uno triple A y era de esperarse que éste tampoco lo sería. No obstante, los fans tenían expectativas altas en torno al regreso de la saga y que aprovechara el poder de consolas actuales para apostar por el realismo o bien que se continuara el estilo artístico de la entrega original.

A juzgar por los avances, la desarrolladora JP Universe habría optado por el realismo, aunque sin olvidarse del estilo de cómic, que usaría para detalles de interfaz. La primera impresión, sin embargo, no termina por convencer, pues a decir de los fans, esta decisión de diseño causa una disociación con resultados extraños, como la ausencia de los efectos coloridos que caracterizó al gameplay del estilo original a tal grado que dicen que el nuevo juego “se ve sin vida”. A continuación puedes verlo.

¿El nuevo Lollipop Chainsaw tiene censura?

Otro detalle que está dando mucho de qué hablar es el nuevo modelo de Juliet, pues por alguna razón (tal vez las sombras del estilo de arte original o tal vez es el color negro del top), el busto de Juliet se ve más grande en el juego de 2012.

Algo que no ayuda es que el nuevo diseño de Juliet, en efecto, muestra menos piel, ya que la porrista lleva puesta una chamarra que le cubre toda la espalda y buena parte de la parte frontal, a diferencia del juego de 2012, en el que sólo llevaba el conjunto de porrista. En este sentido, hay algunos que incluso señalan supuesta censura en el juego y piden que aumenten el tamaño del busto y mejoren el diseño en general de Juliet.

Juliet from Lollipop Chainsaw’s bazookas appear to have gotten the “budget-cut treatment” in the new sequel, Back2Back.



Not only does the game look rough (It looks like garbage), but her shape and curvy anatomy have been completely obliterated.



Nice job, Hajime Tabata. pic.twitter.com/i1jYU2OleM — LearningTheLaw ✝️ (@Mangalawyer) September 17, 2026

Ahora bien, hay internautas que argumentan que Lollipop Chainsaw 2 Back2Back está como está porque no participa “nadie del equipo original”, pero hay que decir que (si bien, efectivamente James Gunn y Goichi “SUDA51” Suda no participan) en este nuevo proyecto están involucrados Masahiro Yuki y Nekoshogun, guionista y artista del juego original de 2012, respectivamente.

Por otro lado, los responsables del juego anticiparon su anuncio dejando claro explícitamente que no tendría censura ni inclusión forzada.

mama you look terrible pic.twitter.com/f61AEJI5D5 — Ი𐑼 (@BlTEMEFANBOY) September 17, 2026

¿Cuánto falta para que esté listo Lollipop Chainsaw 2 Back2Back?

De acuerdo con el anuncio oficial, Lollipop Chainsaw 2 Back2Back se lanzará en 2027, aunque no se especificó fecha o ventana de estreno. Además, sabemos que si bien no podemos hablar de una exclusiva como tal (puede cambiar en meses posteriores), debutará únicamente en PlayStation 5.

En uno de los paneles sobre el proyecto en Tokyo Game Show 2026, se indicó que el desarrollo del juego estaba “99% completado”, pero fue un error de traducción, ya poco tiempo después los responsables del proyecto aclararon que lo que en verdad mencionaron es que todavía no podían compartir 99% del juego, por lo que invitaron a los fans a mantenerse al pendiente.

Nuevo diseño de Juliet Starling para Lollipop Chainsaw 2 Back2Back no dejó contentos a los fans (imagen: Nada Holdings, JP Universe, Dragami Games)

Un detalle más que deja ver lo prematuro del proyecto es que en el gameplay no hay voces; de hecho, hasta el momento no se ha confirmado qué actrices de voz interpretarán en esta ocasión a la porrista.

Otros fans se mostraron esperanzados, pues consideran que como primer vistazo es bueno y que el título podría mejorar conforme se acerque a su lanzamiento y con la retroalimentación de los jugadores.

Jugadores afirman que Lollipop Chainsaw 2 Back2Back tiene censura (imagen: Nada Holdings, JP Universe, Dragami Games)

¿Qué te pareció el primer vistazo a Lollipop Chainsaw 2 Back2Back? Cuéntanos en los comentarios.

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