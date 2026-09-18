Si te gustan los juegos tranquilos que combinan exploración, creación y una buena dosis de fantasía, probablemente Bloomwalker te interese. El proyecto de Netmarble Neo acaba de confirmar nuevas versiones para consolas, pero esa no es la única sorpresa.

El título también reveló una conexión importante con una querida franquicia de LEVEL-5. Bloomwalker estará ambientado en el universo de Ni no Kuni, por lo que los fans pueden esperar elementos familiares dentro de esta nueva aventura.

Una casa que será tu compañera de viaje

En Bloomwalker, los jugadores recorrerán Luminoa a bordo de una casa ambulante. El objetivo será restaurar un mundo afectado por la contaminación mientras exploran diferentes zonas en busca de recursos.

La casa podrá desplazarse entre distintos santuarios y crecerá conforme avance la aventura. Además de cambiar su apariencia, obtendrá nuevas funciones que ayudarán durante la exploración y a limpiar la contaminación que afecta a este mundo.

El proyecto también mostrará una nueva dimensión, donde será posible construir estructuras, organizar instalaciones y decorar el espacio, mientras los familiares y los higgledies viven, trabajan y descansan.

Aquí puedes ver el avance del juego:

Los higgledies regresarán para ayudarte

Uno de los elementos más reconocibles de Ni no Kuni que formará parte de esta experiencia serán los higgledies. Estas pequeñas criaturas podrán recibir comida y refugio, además de ayudar con diferentes recursos.

También habrá familiares con quienes será posible desarrollar amistades. Al fortalecer estos vínculos se desbloquearán nuevas fórmulas, instalaciones y caminos de creación, haciendo que las relaciones tengan un papel importante en la progresión.

El sistema de creación estará ligado precisamente a estas amistades. Los materiales obtenidos por los higgledies podrán transformarse en objetos que servirán para restaurar aldeas, construir viviendas o preparar regalos para los personajes.

Llegará a las consolas de Nintendo y Sony

Netmarble confirmó que Bloomwalker estará disponible en PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Estas versiones se sumarán a las previamente anunciadas para Xbox Series X|S y PC.

Por ahora no hay una fecha de lanzamiento confirmada, así que habrá que esperar para conocer cuándo podremos comenzar este viaje por Luminoa.

¿Te interesa conocer más de este nuevo proyecto ambientado en el universo de Ni no Kuni? ¿Qué te parece la idea de explorar el mundo desde una casa ambulante? Cuéntanos en los comentarios.

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