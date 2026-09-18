La franquicia de Sonic the Hedgehog ha pasado por distintas etapas a lo largo de los años. Desde aventuras lineales hasta mundos abiertos, el erizo azul ha protagonizado juegos que buscan aprovechar su característica más importante: la velocidad. Ahora, el Sonic Team quiere continuar explorando nuevas ideas para el futuro de la saga.

Ahora, Takashi Iizuka habló sobre el rumbo de la franquicia en una entrevista reciente. El creativo destacó que experimentar con Sonic puede dar como resultado experiencias únicas dentro de la industria.

Sonic tiene características que lo hacen diferente

Durante la entrevista, Iizuka explicó que Sonic posee una cualidad que lo distingue de otros personajes y que permite al equipo desarrollar propuestas que difícilmente encontraríamos en otros juegos:

“Sonic es un personaje que se mueve por el mundo a una velocidad extremadamente alta y no hay muchos otros juegos que sean así. En ese sentido, cualquier cosa que hagamos con Sonic tendrá algo que otros juegos no tienen”.

El director considera que esta característica ofrece un amplio margen para experimentar con diferentes estilos de juego. Para el Sonic Team, la velocidad del erizo puede ser la base de experiencias que aprovechen su identidad de maneras poco convencionales.

El Sonic Team seguirá probando cosas nuevas

Iizuka también mencionó algunos de los caminos que la franquicia ha explorado y dejó claro que el equipo no quiere limitarse a una sola fórmula:

“Ya sea un juego de mundo abierto, un juego de aventuras o algo que Sonic nunca haya hecho antes, intentar algo nuevo con Sonic puede dar como resultado un juego completamente único”.

Estas declaraciones sugieren que el Sonic Team está interesado en continuar buscando propuestas diferentes para el erizo azul. No obstante, el creativo no reveló detalles sobre el próximo juego principal de la franquicia ni confirmó qué tipo de experiencia está preparando el estudio.

¿Qué podemos esperar del próximo Sonic?

Aunque las dudas siguen sobre lo que ofrecerá el siguiente gran proyecto del Sonic Team, las palabras de Iizuka abren la puerta a nuevas posibilidades. La serie ya ha demostrado que puede adaptarse a distintas estructuras, pero el reto será encontrar ideas que aprovechen su velocidad sin perder la esencia del personaje.

Por ahora, habrá que esperar para conocer qué tiene preparado el estudio y si su próxima propuesta representará otro cambio importante para la franquicia.

¿Te gustaría que el próximo Sonic the Hedgehog apostara por una fórmula completamente nueva? ¿O prefieres que el Sonic Team perfeccione las mecánicas que ya conocemos? Cuéntanos en los comentarios.

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