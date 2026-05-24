Pese a ser una compañía relativamente pequeña en cuanto a cantidad de proyectos e historia, SHIFT UP ya es una empresa conocida y querida en la industria del videojuego. Precisamente la atención a los fans es una de sus características y como muestra está un proyecto animado que acaba de producir para consentir a los fans de GODDESS OF VICTORY: NIKKE.

Desde su debut a finales de 2022, el título gachapón de SHIFT UP ha ganado fans por el atractivo visual de sus personajes, así como por la inusual historia para este tipo de juegos. Aunque la cantidad de capítulos de la historia principal del juego sigue aumentando y el universo se expande también por medio de especiales, los fans llevan rato pidiéndole a SHIFT UP un anime de la serie, que se desarrolla en la forma de novela visual y que rara vez presenta animaciones largas de lo que ocurre en la historia.

La serie de cortos animados de NIKKE ya está disponible

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Las malas noticias son que los fans tendrán que seguir esperando para un anime hecho y derecho, pero por lo pronto, tendrán que conformarse con una serie de cortos animados que no distan mucho del anime de NIKKE que tanto desean.

La compañía surcoreana este fin de semana estrenó Outpost: Off-Duty Tales, una serie de cortos animados de enfocados en la vida cotidiana en el mundo de GODDESS OF VICTORY: NIKKE, cuyo primer capítulo muestra lo que ocurrió el primer día del escuadrón Counters en el Outpost.

Outpost: Off-Duty Tales es una serie de cortos animados de NIKKE (imagen: SHIFT UP)

“Esta es la primera vez que los Counters y el Comandante llegan aquí”, se lee en la sinopsis del episodio. “Pensaban que por fin podrían descansar un poco… pero resulta que su ‘primer día en un nuevo hogar’ también está lleno de imprevistos…”.

El primer episodio tiene una duración de 6 minutos y se espera que los siguientes sean similares. No obstante, se desconoce la cadencia de lanzamientos de esta serie animada, pues SHIFT UP no ha revelado detalles sobre el siguiente episodio.

A continuación puedes verlo.

¿Algún día habrá un anime de NIKKE?

Pese a que la animación es de buena calidad para ser una producción que puede verse completamente gratis a través del canal oficial de YouTube del juego, los fans siguen pidiendo un anime de la saga en forma y creen que este proyecto es para medir el agua a los camotes, y más adelante lanzar un proyecto más formal y de un presupuesto más grande.

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De hecho, hay que decir que no es la primera vez que SHIFT UP lanza una animación así. La compañía incluso ha colaborado con importantes compañías de producción de anime para lanzar cortos que adornen el juego o eventos importantes, como la animación de Old Tales, rica en fan service.

SPOILER: el siguiente video contiene spoilers de GODDESS OF VICTORY: NIKKE, por lo que te recomendamos no verlo si quieres descubrir la historia del juego por tu cuenta y aún no lo has hecho.

Aparte, gracias a un informe financiero, supimos que SHIFT UP tenía planes para una animación o anime de NIKKE, afirmando que se encontraba en busca de un socio para producirlo, pero se desconoce si dichos planes que se indicaban en el documento son los que resultaron en estos cortos animados o si se trata de otro proyecto. No reveló el equipo de animación que trabajó en Outpost: Off-Duty Tales, pero se cree que no se produjo de manera interna en SHIFT UP.

No ayuda mucho el hecho de que la compañía no ha hablado abiertamente sobre estas intenciones, por lo que los fans tendrán que ser pacientes en este aspecto.

¿Qué te pareció el primer corto animado de Outpost: Off-Duty Tales de NIKKE? Cuéntanos en los comentarios.

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