Los últimos días no sólo ha habido buenas noticias para los fans de Stellar Blade en cuanto al siguiente juego de la saga, sino que SHIFT UP también los consentirá con el regreso de EVE y compañía a GODDESS OF VICTORY: NIKKE para aligerar la espera.

Como parte de la última actualización de NIKKE, el equipo de desarrollo del juego gachapón acaba de traer de regreso el contenido de la colaboración con Stellar Blade, así que, si por alguna razón no pudiste jugar este especial evento el año pasado, ya tienes otra oportunidad de disfrutarla y conseguir a las unidades limitadas EVE y Raven.

Como pasó originalmente, el evento incluye a EVE, Raven, Lily y Adam, pero sólo las primeras 3 son jugables o se pueden reclutar durante un periodo limitado y una vez obteniéndolas podrás usarlas para siempre.

¿Cómo conseguir a EVE, Raven y Lily de Stellar Blade en NIKKE?

En cuanto a esto, te recomendamos actuar lo más pronto posible para asegurar por lo menos una copia de estas unidades, pues el regreso de los reclutamientos es por tiempo limitado.

El de EVE estará disponible hasta el 10 de junio a las 2:00 PM (hora de la Ciudad de México). Por otro lado, Raven volverá a estar disponible en poco menos de 2 días, el próximo 20 de junio y se irá también el 10 de junio a la misma hora.

Lily puede obtenerse de manera gratuita conforme se juegue el evento de historia Memories Teller a través de los Archives, de la misma forma que podrán reclamarse los trajes alternos Planet Diving Suit (6th) V2 y Keyhole Dress para Raven y EVE, respectivamente.

De igual forma, están de vuelta los trajes de pago Midsummer Alice para Raven, y Skin Suit Neurolink Suit para EVE, además del polémico Racer’s High para Scarlet.

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Después de 1 año de su debut en NIKKE, EVE de Stellar Blade regresa al juego gachapón (imagen: SHIFT UP, Level Infinite)

La historia temática de Stellar Blade regresó a NIKKE

Respecto al evento de historia Memories Teller, no hay prisa, puesto que regresó para quedarse en NIKKE. Gracias a que será permanentemente añadido a los Archives, podrás disfrutarlo cuando lo desees, incluso cuando los reclutamientos temáticos de la colaboración hayan finalizado.

Esta decisión se entiende porque ambas franquicias pertenecen a SHIFT UP, además de que el evento Memories Teller forma parte del lore de NIKKE, a diferencia de otras colaboraciones que difícilmente son canon.

Asimismo, a partir de ahora podrás jugar cuando quieras el minijuego Naytiba Raid a través del modo de juego Arcade y en esta ocasión incluye retos que ofrecen joyas como recompensas.

Por si te lo perdiste: EVE de Stellar Blade llegó a PUBG, pero costaba mucho conseguirla.

¿Esperabas el regreso de EVE y más contenido de Stellar Blade a NIKKE? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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