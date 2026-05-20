Ubisoft es una de las compañías de videojuegos más importantes del mundo entero pero, desafortunadamente, en los últimos años ha tenido un rendimiento lejos de lo esperado. Dicho esto, la empresa ya se está preparando para encontrar su revancha, puesto que está por lanzar nuevas entregas de varias de sus series más importantes.

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Lo que pasa es que, según información de Reuters, Ubisoft reveló que Assassin’s Creed, Far Cry y Ghost Recon tendrán nuevas entregas que debutarán próximamente. Esto con el objetivo de remontar después de un periodo complicado.

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¿Cuándo llegarán los nuevos Assassin’s Creed, Far Cry y Ghost Recon?

De acuerdo con la información las nuevas entregas de Assassin’s Creed, Far Cry y Ghost Recon están relativamente cerca. Será en el año fiscal 2027–2028 y 2028-2029 cuando estos títulos estén disponibles.

Te recordamos que el año fiscal 2027-2028 correrá del 1 de abril de 2027 al 31 de marzo de 2028, mientras que el año fiscal 2028-2029 será del 1 de abril de 2028 al 31 de marzo de 2029. En otras palabras: se espera que debuten antes de 2030, siempre y cuando no existan retrasos.

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Por el momento, no hay mucha información sobre estos lanzamientos. Por ejemplo, sabemos que Assassin’s Creed Hexe será un proyecto multijugador, mientras que hay poca información de los siguientes Far Cry y Ghost Recon.

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Dicho lo anterior, se trata de una noticia que seguramente alegrará a los fans de Far Cry y Ghost Recon. Después de todos, se trata de un par de series que ya lleva un rato en el congelador; recordemos que el más reciente Far Cry debutó en 2021, mientras que no hemos un nuevo proyecto AAA de Ghost Recon desde el estreno de Breakpoint en 2019.

Un nuevo Assassin’s Creed llegará pronto

Ahora bien, es importante dejar en claro que un nuevo Assassin’s Creed está en camino, aunque bueno, en realidad no es tan nuevo.

Lo que pasa es que el 9 de julio se estrenará Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, un remake del aclamado juego que debutó en la generación de Xbox 360 y PlayStation 3. Este lanzamiento estará disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X.

Para celebrar este lanzamiento, Ubisoft está preparando una cacería de tesoro en el mundo real. Tal vez esa sea una de las razones por las que este título está siendo un éxito en preventas. Ya veremos si es suficiente para que sea un triunfo masivo para el evento.

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Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por los nuevos lanzamientos de Ubisoft? ¿Cuál es tu franquicia favorita de la compañía? Cuéntanos en los comentarios.

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