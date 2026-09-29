Todos asociamos el nombre de Guillermo del Toro a la industria cinematográfica, pero la realidad es que el creativo mexicano también ha tenido un acercamiento importante a los videojuegos. Desafortunadamente, varios de sus proyectos no llegaron a buen puerto y muchos de ellos fueron cancelados.

Esto ha provocado que Del Toro sea más cauteloso y se aleje poco a poco de todo lo relacionado con el entretenimiento interactivo. En una entrevista reciente, el cineasta insinuó que nunca volverá a trabajar en algo relacionado con videojuegos, pues vivió muy malas experiencias, como la cancelación de su película de BioShock.

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Guillermo del Toro y los proyectos que lo alejaron de los videojuegos

Las adaptaciones de videojuegos son más populares que nunca y han conquistado la taquilla de Hollywood en repetidas ocasiones. Parece el escenario perfecto para que Guillermo del Toro lleve a la pantalla grande alguna franquicia popular del entretenimiento interactivo, pero la idea le entusiasma poco luego de sus múltiples tropiezos en la industria.

En una entrevista con IGN, Del Toro recordó cuando quiso llevar el universo de BioShock al cine. Desde 2017, demostró su interés por adaptar la franquicia de ciencia ficción, pues Rapture y sus habitantes lo dejaron asombrado. Sin embargo, no sabía que iba a fracasar en el intento por razones inesperadas.

El cineasta participó en una conversación “muy tensa” para analizar la posible adaptación de varios títulos. Sabía que iba a ser un reto enorme por el factor interactivo de los videojuegos; sin embargo, estaba dispuesto a intentarlo. El problema fue que el proyecto se vino abajo muy pronto.

“Sabes, lo intenté. Tuvimos una conversación muy tensa sobre un par de juegos. Creo que la dinámica de un videojuego es muy diferente a la de una película. Puede que sean cinematográficamente similares en cuanto al movimiento de la cámara y demás, pero la narrativa es muy diferente, porque no estás resolviendo acertijos (...) Así que, al adaptarlo, Bioshock, recibimos un par de llamadas. Probablemente sean de las llamadas más desastrosas que he recibido en mi vida. Así que no, ni de coña”, afirmó Del Toro al ser cuestionado sobre si intentaría adaptar un videojuego en otra ocasión.

Guillermo del Toro prefiere mantenerse alejado de los videojuegos tras sus tropiezos en la industria

El creativo también recordó su tropiezo con InSANE, su trilogía de videojuegos de terror y supervivencia que iba a publicar con THQ. El proyecto fue cancelado tras los problemas financieros de la compañía y nunca más se volvió a saber algo sobre él.

Del Toro fue muy claro y afirmó que “nunca más” intentará volver a hacer un videojuego, aunque no descartó del todo su posible aparición en uno, tal como sucedió en Death Stranding, el título de Hideo Kojima.

“Nunca más. No, para nada, porque es demasiado... desarrollamos InSANE, y luego fracasó. Muchas de las ideas posteriores, vi cosas similares en otros videojuegos. Y pensé: ‘Bueno, alguien lo hizo. ¡Genial!’. Pero apuntábamos muy alto”, añadió el cineasta.

La amistad con Hideo Kojima lo mantiene conectado con la industria

Guillermo del Toro también dedicó parte de la entrevista a recordar su paso por P.T. y su amistad con Hideo Kojima, que es uno de los vínculos más fuertes que tiene con la industria de los videojuegos. Recordó al creativo japonés con cariño y lo llamó un “artista puro” por su trabajo en Death Stranding y demás proyectos.

“Quiero decir, me alegra haber podido disfrutar del viaje gratis, pero todo lo que terminó siendo P.T., fue gracias a él. Adoro a ese hombre. Es de esas personas que conoces y piensas: ‘Es como estar en el Renacimiento’. Estás frente a un artista puro y solo le importa una cosa: las historias. Eso es todo”, comentó Del Toro.

Desde su aparición en Death Stranding, donde interpretó a Deadman, Del Toro no ha aparecido en otro videojuego y, al parecer, no tiene intenciones de hacerlo en un futuro cercano.

Guillermo del Toro y Hideo Kojima tienen una amistad que va más allá de los videojuegos

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