Dynasty Warriors 3 Remastered busca acercarse a las versiones de PS5 y Xbox Series con su edición para Nintendo Switch 2Por Dan Villalobos el
La versión para la consola híbrida de Nintendo tendrá algunos ajustes que podrían sorprender a los fans de la saga
El regreso de uno de los títulos más importantes de la franquicia Musou está cada vez más cerca y KOEI TECMO ya compartió nuevos detalles sobre la versión para Nintendo Switch 2 de DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered.
Lo interesante es que el equipo de Omega Force hizo varios ajustes con una meta muy clara: que la experiencia en la nueva consola de Nintendo no se aleje demasiado de lo que ofrecerán las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, especialmente en uno de los elementos más importantes de la serie como la enorme cantidad de personajes peleando al mismo tiempo.
Switch 2 tendrá la misma cantidad de personajes en pantalla
En una entrevista, Tomohiko Sho, productor de Omega Force, explicó que el equipo ajustó DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered para que Nintendo Switch 2 pueda manejar la misma cantidad de personajes que las otras versiones.
El sacrificio estará principalmente en la tasa de cuadros por segundo. Mientras que PS5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S apuntan a 60 FPS, la edición para Nintendo Switch 2 funcionará entre 30 y 60 FPS. De acuerdo con Sho, normalmente estará por encima de 40 FPS, aunque puede descender hasta 30 FPS dependiendo de la situación.
Esto significa que Switch 2 no ofrecerá exactamente el mismo rendimiento, pero Omega Force priorizó mantener una experiencia de combate similar y la misma cantidad de enemigos y personajes en pantalla.
¿Y qué pasa con la resolución?
En modo TV, DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered alcanzará 2560 × 1440 píxeles, mientras que en modo portátil mostrará una imagen de 1920 × 1080 mediante reescalado.
En comparación, PS5 y Xbox Series X utilizan reescalado para llegar a 4K, mientras que Xbox Series S también emplea una resolución menor. Además, la versión de Nintendo Switch 2 presenta algunas diferencias visuales, como menor detalle en ciertos elementos y vegetación, además de no utilizar Lumen para la iluminación global dinámica.
Aun así, Omega Force está considerando agregar posteriormente modos de prioridad gráfica o rendimiento mediante una actualización, por lo que todavía podría haber cambios después del lanzamiento.
DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered incluirá el juego original y DYNASTY WARRIORS 3: Xtreme Legends, con más de 40 oficiales, batallas de 1 contra 1,000 y gráficos recreados con Unreal Engine 5.
Te recordamos que el juego debutará el 1 de octubre en Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mediante Steam.
¿Crees que estos ajustes serán suficientes para que la versión de Nintendo Switch 2 se sienta cercana a las de PS5 y Xbox Series? ¿Qué prefieres, más personajes en pantalla o una tasa de cuadros más estable? Cuéntanos en los comentarios.
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