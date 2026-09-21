Hideo Kojima sigue dando detalles sobre el accidentado camino de PHYSINT, su nuevo proyecto de acción y espionaje. Después de que PlayStation dejara de estar involucrado como distribuidor y Xbox tomara las riendas de la publicación, el creativo japonés explicó cómo terminó trabajando con Microsoft y, de paso, reveló que su propuesta para el juego dejó impresionado al equipo de Xbox.

En una entrevista con IGN, Kojima explicó que elegir a un socio para financiar y publicar un juego de esta magnitud no se trata únicamente de quién ofrece más dinero. El proyecto necesita apoyo técnico, marketing y hasta infraestructura para realizar pruebas con jugadores. Fue precisamente ahí donde Xbox entró en escena, quienes quedaron impresionados con el proyecto y la oportunidad.

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Xbox ya tenía una relación con Kojima gracias a OD

Kojima mencionóque se acercó a Xbox cuando comenzó a buscar un socio para PHYSINT y que Microsoft tenía algo que otros posibles distribuidores no necesariamente podían ofrecer: una relación previa con Kojima Productions.

“Necesitábamos apoyo técnico, apoyo de marketing, hacer pruebas de juego y cosas por el estilo”, explicó el creativo. “Me acerqué a Xbox y fueron geniales. Podían apoyarnos técnicamente. Y además, ya habíamos estado trabajando con ellos en OD, así que ya teníamos una conexión”.

Kojima también contó que, aunque la idea central de PHYSINT podía parecer relativamente sencilla —un juego de acción y espionaje dirigido por el creador de Metal Gear Solid—, la visión que presentó a Xbox era mucho más ambiciosa.

Cuando llegó el momento de mostrar su propuesta formal, la reacción de Microsoft le sorprendió.

“Les hice un pitch adecuado de PHYSINT. Y su primera reacción fue: ‘¡Este pitch es fantástico! ¡Nunca habíamos visto un pitch así!’ Y así fue como empezó con Xbox”.

La situación resulta particularmente llamativa si tenemos en cuenta que Xbox ya había demostrado estar dispuesto a apostar por las ideas poco convencionales de Kojima.

Xbox también fue la excepción con OD

Antes de PHYSINT, Kojima había contado que su propuesta para OD, el juego de terror que desarrolla junto con Xbox, también provocó reacciones de incredulidad entre diferentes compañías.

Según el creativo, prácticamente todos los distribuidores a los que presentó la idea consideraron que su propuesta era demasiado extraña o directamente “loca”. Xbox fue la excepción. Esa apertura parece haber ayudado a construir la relación que ahora permitió que Kojima Productions encontrara en Microsoft un nuevo socio para PHYSINT.

Por ahora, los detalles concretos del proyecto siguen siendo escasos. Kojima lo ha descrito como una producción que busca “redefinir la acción y el espionaje” y que no estará limitada por los géneros existentes dentro del entretenimiento digital.

Además, recientemente se confirmó que Bill Skarsgård, conocido por sus papeles en John Wick 4 y Nosferatu, será el protagonista del juego. Dicho esto, la realidad es que aún hay muchas dudas sobre el proyecto puesto que ni siquiera se ha definido cuál es el motor gráfico que utilizará.

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