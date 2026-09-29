Si eres fan de los juegos de terror de la vieja escuela, probablemente recuerdes una serie que apostó por una fórmula bastante particular: adolescentes atrapados en situaciones sobrenaturales, criaturas horribles y la posibilidad de enfrentar la pesadilla acompañado de un amigo.

Pues bien, ahora tienes una oportunidad para conocer esta saga sin gastar demasiado, ya que una colección con sus 2 entregas principales está disponible con una importante rebaja en Steam.

La colección incluye 2 juegos de terror

Nos referimos a ObsCure Collection, un paquete desarrollado por Hydravision Entertainment y publicado por Mighty Rocket Studio que reúne ObsCure y ObsCure II (The Aftermath).

Actualmente, el paquete tiene 75% de descuento y puede conseguirse por $37.49 MXN en Steam. La oferta estará disponible hasta el 4 de octubre, por lo que todavía tienes algunos días para aprovecharla.

Cabe recordar que el primer juego nos lleva al Instituto Leafmore, donde un grupo de estudiantes decide investigar las misteriosas desapariciones ocurridas en el lugar. Shannon, Kenny, Ashley, Stan y Josh deberán recorrer los pasillos de la escuela mientras descubren qué está provocando los extraños sucesos y, sobre todo, intentar sobrevivir a la noche.

La secuela ofrece una aventura terrorífica en la universidad

Por su parte, ObsCure: The Aftermath ocurre 2 años después de los acontecimientos del primer título. Los sobrevivientes de aquella terrible noche ahora han comenzado una nueva etapa de sus vidas en la universidad, pero pronto descubren que los problemas están lejos de haber terminado.

La historia se desarrolla en Fallcreek University, donde comienzan a aparecer unas extrañas flores que contienen una sustancia capaz de provocar sueños intensos y perturbadores. Los estudiantes descubren que las plantas esconden algo mucho más peligroso y, cuando las semillas finalmente germinan, la pesadilla se convierte en realidad.

Terror para jugar acompañado

Uno de los elementos más interesantes de ambos títulos es precisamente su enfoque cooperativo. ObsCure y ObsCure: The Aftermath permiten jugar con otra persona y cuenta con soporte para pantalla dividida/compartida, además de Remote Play Together en Steam.

Si quieres darle una oportunidad a esta saga de terror, ObsCure Collection puede ser una alternativa muy accesible que te dará varios sustos en solitario o acompañado.

¿Jugaste alguno de estos títulos en su momento y te gustaría volver a ellos, o será tu primera vez con la saga? Cuéntanos en los comentarios.

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