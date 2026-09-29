Falta cada vez menos para regresar a una de las aventuras más queridas de Nintendo, pero antes de que llegue ese momento, la compañía quiere que los fans sigan descubriendo cómo lucirá esta nueva versión.

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time acaba de recibir un nuevo vistazo que seguramente llamará la atención de quienes conocen cada rincón de Hyrule. Esta vez, el protagonista es uno de los lugares más recordados de la aventura.

Así luce Ciudad Goron en el remake

La cuenta oficial japonesa de Zelda compartió un breve video que muestra por primera vez Ciudad Goron, el hogar de esta peculiar tribu ubicado en el interior de la Montaña de la Muerte. El lugar luce mucho más detallado y lleno de vida gracias a la renovación visual que recibió para Nintendo Switch 2.

El video permite apreciar varios rincones del pueblo mientras Link recorre la zona. La versión renovada presenta escenarios mucho más detallados, nuevas perspectivas y una ambientación que aprovecha las capacidades técnicas de la nueva consola.

Aquí lo puedes ver:

Una aventura clásica reconstruida para una nueva generación

Nintendo confirmó que The Legend of Zelda: Ocarina of Time fue reconstruido para Nintendo Switch 2 con gráficos completamente renovados, texturas mejoradas, escenas con voces, diálogos adicionales y música sinfónica. También se modernizaron los controles y la cámara para hacer que Link se mueva de una manera más cómoda.

La aventura seguirá contando la historia de Link mientras atraviesa Hyrule y 2 épocas distintas para enfrentarse a los planes de Ganondorf. Personajes como Zelda, Navi, Darunia, Ruto y Saria también regresarán con nuevas líneas de diálogo y escenas más desarrolladas.

Además, el ciclo de día y noche continuará incluso dentro de los pueblos y habrá más detalles en las zonas remodeladas. Link también podrá saltar y correr libremente con nuevos controles, mientras que la cámara podrá manejarse con el stick derecho.

También habrá nuevas funciones para los fans

Otra de las novedades será ZELDA NOTES, un servicio disponible mediante la aplicación de Nintendo Switch que permitirá consultar el progreso diario, buscar lugares mediante imágenes, responder más de 2,000 preguntas sobre el juego y utilizar una ocarina virtual. Incluso será posible tararear las melodías aprendidas para que Link las interprete.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2 el 5 de noviembre.

¿Qué te pareció este primer vistazo a Ciudad Goron y qué otra zona de Hyrule te gustaría ver renovada? Cuéntanos en los comentarios.

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