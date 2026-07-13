Los fanáticos de los RPG japoneses tienen una nueva razón para volver a explorar Orsterra y Solistia. Después de conquistar a millones de jugadores con su llamativo apartado visual y su sistema de combate por turnos, la serie Octopath Traveler prepara su debut en Nintendo Switch 2 con mejoras técnicas que buscan aprovechar el nuevo hardware.

Aunque ambos títulos ya estaban disponibles en el primer Nintendo Switch, esta nueva edición ofrecerá una experiencia optimizada. Sin embargo, también llega con una noticia que podría decepcionar a quienes ya invirtieron decenas de horas en sus aventuras.

Octopath Traveler y Octopath Traveler II estrenan versiones mejoradas para Nintendo Switch 2

Square Enix y ACQUIRE lanzaron las versiones para Nintendo Switch 2 de Octopath Traveler y Octopath Traveler II en la eShop japonesa. En Occidente, ambos juegos estarán disponibles en formato digital y físico de manera individual a partir del 1 de octubre, mientras que también habrá un paquete digital que incluirá las 2 entregas.

Las nuevas versiones mejoran la resolución y la tasa de cuadros por segundo para ofrecer una experiencia más fluida. Sin embargo, Square Enix confirmó que los datos de guardado de las versiones para Nintendo Switch no serán compatibles con esta edición. Además, tampoco existirá una ruta de actualización para quienes ya poseen los juegos originales.

El primer Octopath Traveler debutó en 2018 y marcó el nacimiento del estilo visual HD-2D, una combinación de pixel art con escenarios tridimensionales que después sería utilizada en otros proyectos de Square Enix. Su secuela expandió esa fórmula con un mundo más amplio, nuevas mecánicas y una historia completamente inédita.

Un par de aventuras diferentes con 8 protagonistas por descubrir

En Octopath Traveler, los jugadores pueden elegir entre 8 héroes, cada uno con su propia historia, habilidades y objetivos. La libertad para decidir el orden de la aventura y formar el grupo sigue siendo uno de los mayores atractivos de la serie.

Por su parte, Octopath Traveler II traslada la acción al continente de Solistia, donde 8 nuevos viajeros protagonizan relatos independientes que poco a poco se entrelazan. El título conserva el sistema Break y Boost, además de las acciones únicas de cada personaje para interactuar con el mundo, mientras incorpora nuevas mecánicas que amplían las posibilidades durante la exploración y los combates.

Con estas versiones para Nintendo Switch 2, Square Enix busca que una nueva generación descubra una de las franquicias de RPG más exitosas de los últimos años, aunque quienes esperaban trasladar su progreso desde la consola anterior tendrán que comenzar la aventura desde cero.

¿Jugarás nuevamente Octopath Traveler en Nintendo Switch 2? ¿Crees que Square Enix debió ofrecer una actualización para quienes ya tenían los juegos originales? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente