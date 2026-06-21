Fatal Fury: City of the Wolves se ha convertido en uno de los títulos que más nos han sorprendido en esta nueva generación de juegos de pelea . Lo que hace especial a la continuación de Garou: Mark of the Wolves, además de su sistema REV orientado al juego neutral, es su selección de personajes.

El reparto de personajes incluye peleadores clásicos como Rock Howard y Terry Bogard, pero también podemos encontrar al legendario futbolista Cristiano Ronaldo, además de Ken Masters y Chun Li de Street Fighter 6. Lo mejor de todo es que cada peleador mantiene elementos únicos que comparte con su contraparte de Fatal Fury: City of the Wolves.

En esta ocasión, SNK rompe todas las barreras para incluir un gran peleador del mundo del anime. Kenshiro de The Fist of the North Star, un personaje que forma parte del pase de temporada 2 y que al fin pudimos ver en acción gracias a las peleas de los desarrolladores en el canal oficial de SNK.

Más fiel al anime, imposible

Como podrás notar en el video, Kenshiro usa su arsenal de puños como parte de las técnicas del mortal Hokuto Shinken, un poderoso arte marcial chino. Entre sus movimientos podemos ver una versión del emblemático ataque de puñetazos donde se originó la famosísima frase replicada en memes: Omae wa mou shindeiru (Ya estás muerto en español). El Hidden Gear cuenta con una animación especial donde Kenshiro destroza su camisa para acabar con su rival en segundos.

SNK hizo oficial la colaboración entre Fatal Fury: City of the Wolves y Fist of the North Star en el marco de AnimeJapan 2026, pero al fin, podemos ver a detalle todos sus movimientos gracias a esta serie de videos. Según SNK, Kenshiro será un peleador técnico y agresivo, con ataques muy rápidos y combos devastadores.

Kenshiro estará disponible durante junio de 2026 como DLC en todas las plataformas, y aunque aún no se confirma qué día llegará a Fatal Fury: City of the Wolves, los asistentes a EVO Las Vegas tendrán la oportunidad de probar el nuevo personaje antes de su lanzamiento oficial.

¿Qué te pareció este nuevo peleador de The Fist of Ther North Star? ¿Crees que SNK hace bien en invitar personajes de otros universos? No olvides dejar tu respuesta en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre juegos de peleas, visita esta página.

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