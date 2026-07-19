Muchos pensaron que el éxito de Palworld había quedado atrás, pero Pocketpair acaba de demostrar lo contrario. A poco más de una semana del lanzamiento de la versión 1.0, el juego volvió a convertirse en uno de los títulos más populares de Steam y rozó una cifra que muy pocos videojuegos pueden presumir.

Durante este fin de semana, Palworld registró casi un millón de jugadores simultáneos, lo que le permitió colocarse nuevamente entre los títulos más jugados de la plataforma de Valve.

Palworld vuelve a superar a Dota 2 en Steam

De acuerdo con los datos de SteamDB, Palworld fue el segundo juego con más jugadores simultáneos durante el fin de semana, únicamente por detrás de Counter-Strike 2.

Esto significa que volvió a dejar atrás a Dota 2, uno de los títulos que históricamente domina el ranking de Steam. De hecho, es el segundo fin de semana consecutivo en el que el juego de Pocketpair logra esa hazaña.

Aunque todavía está lejos de romper su impresionante récord de 2.1 millones de jugadores simultáneos, conseguido durante su explosivo debut en enero de 2024, su regreso demuestra que la versión completa logró atraer nuevamente a una enorme cantidad de usuarios.

El desempeño de Palworld resulta todavía más impresionante cuando se compara con otros gigantes de Steam. Hasta la fecha, únicamente PUBG: Battlegrounds, Black Myth: Wukong y el propio Palworld han conseguido superar la barrera de los 2 millones de jugadores simultáneos en la plataforma.

Además, solo otros cinco juegos han logrado rebasar el millón de usuarios conectados al mismo tiempo: Counter-Strike 2, Monster Hunter Wilds, Lost Ark, Dota 2 y Cyberpunk 2077.

Otro dato llamativo es que varios de esos títulos son gratuitos, mientras que Palworld es un juego de pago.

Un éxito que llegó pese a la demanda de Nintendo

Antes de su lanzamiento, Palworld fue apodado como el “Pokémon con armas”, una comparación que terminó llevando a Nintendo y The Pokémon Company a presentar una demanda contra Pocketpair por supuestas infracciones de patentes.

Como consecuencia, el estudio realizó algunos cambios durante el acceso anticipado, incluyendo la eliminación de la mecánica que permitía invocar criaturas lanzando las Pal Spheres, muy similares a las Pokébolas. No sólo eso, sino que también modificó el diseño de varias criaturas que se parecían mucho a algunos Pokémon.

Pese a ello, el juego consiguió completar su desarrollo y debutó oficialmente con la versión 1.0 el pasado 10 de julio, una actualización que parece haber devuelto el interés de miles de jugadores alrededor del mundo.

¿Qué opinas sobre el éxito de Palworld? ¿Crees que permanecerá en la cima de Steam por un buen rato más? Cuéntanos en los comentarios.

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