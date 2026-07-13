Las semejanzas entre Palworld y Pokémon provocaron un intenso conflicto legal entre Pocketpair y Nintendo. Luego de salirse con la suya, el estudio independiente decidió que ya es hora de que su título sea más original para escapar de la sombra de Pokémon y otras posibles demandas.

Palworld recibió en días recientes una de sus actualizaciones más importantes y extensas en su historia, pues por fin dejó su etapa de acceso anticipado con el lanzamiento de su versión 1.0. El juego recibió infinidad de cambios y novedades, incluyendo ajustes en el diseños de varias criaturas para que luzcan menos inspiradas en Pokémon.

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Palworld modifica el diseño de sus criaturas para tomar distancia de Pokémon

Desde que inició el conflicto legal con Nintendo, en noviembre de 2024, Pocketpair hizo una infinidad de cambios en Palworld para evitar quedar acorralado y tener que rendir cuentas ante The Pokémon Company. Su estrategia funcionó, pues de esta forma evitó que las autoridades fallaran en su contra con una multa enorme.

La meta de Nintendo era recibir un jugoso pago por daños y, además, detener todas las operaciones de Palworld. Al final, sólo recibió un pago ridículo que no refleja la magnitud de sus exigencias ni las del conflicto, que involucra a una de las franquicias del entretenimiento más rentable.

Luego del trago amargo, parece que Pocketpair está dispuesto a tomar más distancia de Pokémon para evitar otros conflictos legales y apostar por la originalidad. Lo que pasa es que los jugadores de Palworld descubrieron que el estudio cambió el diseño de varias criaturas que eran sospechosamente similares a personajes de Pokémon.

La compañía aprovechó el lanzamiento de la versión 1.0 de su título para modificar pequeños detalles de sus Pals. Curiosamente, este ajuste no está incluido en las 27 páginas de cambios y mejoras que recibió el juego al salir de acceso anticipado.

Las semejanzas entre Palworld y Pokémon eran demasiado evidentes

Jugadores empezaron a compartir sus hallazgos en las redes sociales y confirmaron que, efectivamente, ciertas criaturas ahora lucen diferentes. Pals como Robinquill tuvieron cambios para no asemejarse tanto a Decidueye, y hay otra infinidad de ejemplos en X.

Por ahora, Pocketpair no ha hablado oficialmente del rediseño de sus criaturas. Sin embargo, los ajustes encajan con su misión de renovar Palworld al grado de que se sienta como un nuevo juego. Algunos fans sospechan que los cambios en los diseños podrían estar relacionados con la demanda de Nintendo, pero no hay nada confirmado por ahora.

PALWORLD UPDATED A BUNCH OF THE PALS VERDASH IS NOW A SMOL BOI INSTEAD OF GRASS CINDERACE pic.twitter.com/NS65PcDPfb — Rasen (@rasenburst) July 10, 2026

El éxito arrollador de Palworld

El camino no ha sido sencillo para Pocketpair y Palworld. El estudio recibió varias acusaciones por supuesto plagio y su juego fue duramente criticado por sus semejanzas con Pokémon. Pese a ello, fue un éxito arrollador que, en un primer momento, fue impulsado por XBOX Game Pass.

Pocketpair confirmó en días recientes que más de 40 millones de jugadores han disfrutado Palworld en los últimos años. Como muestra de agradecimiento, el estudio decidió no aumentar el precio del juego con el lanzamiento de su versión 1.0.

“Tras mucha reflexión, hemos decidido no subir el precio de Palworld después del lanzamiento de la versión 1.0 y lo mantendremos en $29.99 USD", declaró Pocketpair. “Estamos muy orgullosos del éxito que ha alcanzado Palworld. Gracias al increíble apoyo de nuestros jugadores, se ha convertido en un éxito que superó todas nuestras expectativas. Como muestra de agradecimiento, mantendremos el precio".

Palworld triunfó a pesar de la presión de Nintendo

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