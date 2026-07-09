Los videojuegos son un pasatiempo sumamente seguro, menos cuando hay una tormenta eléctrica cerca. Vlad Skuridin, joven de 13 años, lo sabe muy bien, pues recibió el impacto de un rayo mientras estaba en su habitación jugando en su PC.

Lo que era una tarde de diversión, se convirtió en un incidente que sorprendió al joven y a toda su familia. Por fortuna, Skuridin salió ileso y sobrevivió sin secuelas a la descarga eléctrica; sin embargo, el susto fue mayor. Recientemente, el jugador narró su historia en un noticiero y reveló qué aprendió de esta terrible experiencia.

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Adolescente recibe descarga por jugar en su PC durante una tormenta eléctrica

Vlad Skuridin planeó una agradable tarde llena de videojuegos luego de que el pésimo clima de su localidad le impidiera salir. Mientras disfrutaba sus títulos favoritos en su computadora, un rayo cayó sobre su casa, ubicada en Cypress View Drive y Spring Cypress Road, en Estados Unidos.

De forma inesperada, la descarga recorrió la instalación eléctrica de la casa y llegó hasta el escritorio de Vlad. El jugador sintió el impacto en el abdomen, pues estaba en contacto con una parte metálica de su setup. En declaraciones para KPRC 2 News, reveló que todo sucedió muy rápido y que pensó que iba a morir.

“Estaba sentado aquí, todo iba bien. Estaba jugando, no esperaba nada y de repente hay una pieza de metal justo aquí y mi piel la tocó, así que me dio una descarga eléctrica”, explicó el joven. ”Salté rapidísimo y empecé a gritar. Fue una locura. Sinceramente, pensé que iba a morir. No creí que fuera a sobrevivir. No sé cómo lo logré”.

Su padre acudió a su auxilio, llamó a los servicios de emergencia y los bomberos acudieron a su casa. Comprobaron que el impacto había recorrido el cableado del lugar y provocado daños en el ático. El rayo hizo un agujero en una de las paredes de la casa, así que Vlad fue muy afortunado.

El rayo que electrocutó a Vlad Skuridin también hizo daños importantes en su casa

Por fortuna, el joven no requirió atención médica mayor. Los bomberos sólo le hicieron una revisión para descartar un problema mayor tras la descarga eléctrica. Si bien no hubo secuelas, Vlad asegura que la experiencia le enseñó algo valioso.

Una experiencia que el jugador nunca olvidará

Vlad no sólo aprendió que es importante evitar el uso de aparatos eléctricos, como computadoras y consolas, cuando hay una tormenta de gran escala. El joven reconoció que aún está desconcertado con lo ocurrido y que el incidente lo hizo reflexionar sobre la vida.

Luego de estar en riesgo, el joven invitó a la audiencia del noticiero a ser más amables con las personas, pues le quedó claro que su vida puede acabar en cualquier momento y de forma inesperada.

“Me encuentro bien, pero aún estoy un poco conmocionado y mareado. No por la descarga eléctrica, sino porque todo lo que ha pasado aquí es una locura”, añadió Vlad. “Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Sólo tienes que estar preparado para ello. Tienes que tratar bien a todo el mundo. Todo puede terminar en cualquier momento. Puede acabarse cuando menos lo esperes, amigo”.

El jugador de 13 años compartió su experiencia y lo que aprendió

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