Si todavía no decides si Yoshi and the Mysterious Book merece un lugar en tu colección de Nintendo Switch 2, ahora tendrás una forma sencilla de probarlo antes de comprarlo. Nintendo lanzó un demo gratuito del juego en la eShop y, además, publicó una nueva actualización que permite transferir el progreso de esa versión al juego completo.

La compañía confirmó que Yoshi and the Mysterious Book recibió la actualización Ver. 1.0.2. Aunque el parche no es especialmente grande, introduce una de las funciones más solicitadas para quienes prefieren probar un título antes de adquirirlo.

Ya puedes probar Yoshi and the Mysterious Book gratis

La principal novedad de la actualización es la compatibilidad con el nuevo demo disponible en la eShop de Nintendo Switch 2. Gracias a este cambio, los jugadores podrán comenzar su aventura sin costo y, si posteriormente compran la versión completa, conservarán todo el progreso realizado.

Nintendo explicó que la transferencia de datos funciona siempre que el jugador inicie la versión completa sin tener una partida guardada previa. Además, recomendó actualizar el juego a la versión más reciente antes de intentar importar el progreso desde el demo.

Esta característica facilita la transición entre ambas versiones y elimina la necesidad de repetir las primeras horas de la aventura, una función que cada vez es más común en los lanzamientos importantes de la compañía.

La actualización también mejora la experiencia de juego

Además de la compatibilidad con el demo, la actualización 1.0.2 incluye varias correcciones destinadas a mejorar la estabilidad general del título.

Las notas oficiales del parche únicamente mencionan que “se solucionaron otros problemas para mejorar la experiencia de juego”, sin ofrecer detalles sobre los errores corregidos. Como suele ocurrir con este tipo de actualizaciones menores, es probable que se trate de ajustes de rendimiento y pequeñas correcciones detectadas tras el lanzamiento.

Con este nuevo demo, Nintendo busca que más jugadores descubran la nueva aventura protagonizada por Yoshi, especialmente aquellos que aún tienen dudas sobre el exclusivo de Switch 2. La posibilidad de conservar el progreso también hace mucho más atractiva la prueba gratuita, ya que el tiempo invertido no se perderá si finalmente decides adquirir el juego.

¿Qué te parece que Nintendo permita transferir el progreso del demo al juego completo? ¿Piensas darle una oportunidad a Yoshi and the Mysterious Book?

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente