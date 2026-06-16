Los seguidores de Persona 4 recibieron nueva información sobre Persona 4 Revival, el esperado remake de uno de los RPG más queridos de ATLUS. Esta vez, la compañía compartió detalles sobre el elenco de voces que dará vida a los personajes principales, y hay un cambio importante que muchos jugadores ya comenzaron a comentar.

Mientras que la versión japonesa mantendrá a los actores originales que han acompañado a estos personajes durante años, la edición en inglés apostará por un reparto completamente nuevo. La decisión marca una diferencia importante entre ambas localizaciones y podría influir en la experiencia de quienes regresen a Inaba en esta nueva versión.

ATLUS mantiene intactas las voces japonesas de Persona 4

Uno de los detalles que más llamó la atención es que ATLUS decidió conservar a los actores japoneses que participaron en entregas anteriores de Persona 4. Esto significa que personajes emblemáticos seguirán contando con las voces que los jugadores han escuchado durante casi 2 décadas.

El protagonista volverá a ser interpretado por Daisuke Namikawa, mientras que Yosuke Hanamura conservará la voz de Shoutarou Morikubo. Chie Satonaka seguirá siendo interpretada por Yui Horie, Yukiko Amagi por Ami Koshimizu y Marie por Kana Hanazawa.

Para muchos fans de la franquicia, esta decisión ayuda a preservar la identidad original de los personajes y mantiene una conexión directa con las versiones clásicas del juego.

Persona 4 Revival tendrá un elenco completamente nuevo en inglés

La situación es muy distinta en la localización de Occidente. ATLUS confirmó que todos los personajes principales contarán con nuevos actores de voz.

El protagonista será interpretado por Nazeeh Tarsha, mientras que Paul Castro Jr. dará vida a Yosuke Hanamura. Por su parte, Anne Yatco interpretará a Chie Satonaka, Brianna Knickerbocker prestará su voz a Yukiko Amagi y Ari Thrash será la nueva voz de Marie.

Aunque los remakes suelen incluir cambios importantes, el reemplazo total del elenco en inglés ha generado conversación entre los seguidores de la serie. Algunos jugadores sienten curiosidad por escuchar la nueva interpretación de los personajes, mientras que otros recuerdan con cariño las voces de las versiones originales.

¿Qué es Persona 4 Revival?

Persona 4 Revival es una reconstrucción moderna del clásico RPG lanzado originalmente para PlayStation 2. La aventura sigue a un estudiante de secundaria que llega al pueblo de Inaba y termina involucrado en una serie de misteriosos asesinatos relacionados con un extraño mundo alterno.

Además de combinar exploración, combate por turnos y elementos de simulación social, el juego es considerado uno de los títulos más importantes de la franquicia Persona.

ATLUS confirmó que Persona 4 Revival llegará el 18 de febrero de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. También estará disponible desde el primer día en Game Pass.

¿Qué te parece que las voces japonesas originales regresen para el remake? ¿Escucharás el juego en japonés o prefieres darle una oportunidad al nuevo elenco en inglés? Cuéntanos en los comentarios.

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