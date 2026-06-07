El evento de mitad de año de los videojuegos está aquí y hoy tocaba el turno a XBOX. Justo como estaba planeado, el XBOX Games Showcase 2026 tuvo muchos juegos y uno de los primeros en aparecer fue el remake de Persona 4.

ATLUS había revelado este regreso hace meses, pero fue más bien un anuncio escueto, y hoy por fin pudimos verlo en acción, presumiendo los gráficos mejorados dignos de un remake para consolas de actual generación y PC.

En el nuevo avance de Persona 4 Revival podemos ver al protagonista y los aliados que lo acompañarán en la aventura, así como a algunos enemigos que enfrentarán.

“Persona 4 Revival une la investigación de unos asesinatos con una historia de autodesarrollo y contacto con lo arcano. Redescubre uno de los grandes clásicos de los juegos de rol con una vuelta de tuerca”, se lee en la descripción del juego. “La irrupción de un misterioso asesino en serie rompe la calma de las apacibles calles de Inaba, un pueblecito de Japón donde nunca pasa nada. ¿Y qué son esos rumores sobre un extraño canal de televisión que solo aparece en las noches de lluvia? ¡Prepárate para un torbellino de sorpresas y aventuras sobrenaturales! ¡El próximo curso será de todo menos normal!”.

No te contamos más y mejor te dejamos con el trailer de gameplay.

Persona 4 Revival ya tiene fecha de lanzamiento y estará disponible en Game Pass

Desafortunadamente, la espera para poder jugarlo será todavía algo larga, puesto que su lanzamiento está agendado para el 18 de febrero de 2027 en PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC.

Lo bueno para los usuarios de XBOX, y especialmente los suscriptores de Game Pass es que el título formará parte del catálogo el día de estreno.

¿Qué te pareció este anuncio del evento de XBOX? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar nuestra cobertura completa del Summer Game Fest 2026 en esta página.

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