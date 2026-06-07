Los rumores eran ciertos: ATLUS estuvo presente en el XBOX Games Showcase 2026, y no sólo para compartir noticias sobre Persona 4 Revival. La compañía japonesa por fin cumplió el sueño de sus fanáticos y mostró el primer avance de Persona 6, su próximo gran JRPG que llegará en medio de enormes expectativas luego de lo visto en Persona 5.

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ATLUS reveló Persona 6 en el XBOX Game Showcase 2026

ATLUS se ha consolidado como uno de los pilares indiscutibles de los JRPG. Persona se ha posicionado como su franquicia más popular, pues incluso ha superado el éxito de Shin Megami Tensei, franquicia de la que nació como un spin-off más accesible.

Luego de una larga espera, el estudio por fin reveló el primer vistazo a Persona 6, la próxima entrega principal de la IP. Las filtraciones recientes sobre el juego eran reales, pues el avance mostró que el verde será un color clave en la estética del título.

También se reveló el logo oficial de Persona 6, que coincide con el material filtrado en días recientes. ATLUS comentó que el título será el inicio de “una historia completamente nueva” e independiente que “combinará la vida cotidiana y nuevos personajes con una emocionante aventura sobrenatural”.

Durante el evento, se confirmó que Persona 6 estará disponible en el ecosistema de la marca para XBOX Series X|S y PC. También formará parte del programa Xbox Play Anywhere y la mayor sorpresa es que se podrá disfrutar en Xbox Game Pass sin costo adicional.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con nuestra cobertura del Summer Game Fest 2026.

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