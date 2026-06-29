Se vive una crisis en el sector tecnológico por diversos factores: desde la escasez de componentes impulsada por la IA hasta los aranceles impuestos por Estados Unidos. Independientemente del motivo, algo está claro: los consumidores pagan los platos rotos. Ahora, hay malas noticias para los fans que pretendían comprar un Nintendo Switch 2.

A principios de esta semana y sin previo aviso, la compañía japonesa confirmó que su consola híbrida subirá de precio y se volverá notoriamente más cara en otros 3 países. Estos incrementos se suman a los que se anunciaron hace un par de meses en Estados Unidos y más territorios.

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Nintendo Switch 2 subirá de precio en Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur

A través de su sitio web oficial, la Gran N compartió malas noticias para los jugadores del mercado oriental. Y es que su plataforma de actual generación sufrirá los efectos de la crisis y aumentará su costo dentro de un par meses, por lo que los nuevos jugadores deberán pagar más para adquirir el dispositivo.

En esta ocasión, la compañía confirmó que los incrementos se aplicarán en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Los aumentos entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre de 2026, tal como ocurrirá en Estados Unidos, Canadá y Europa. Recordemos que la consola se volvió más cara en Japón el pasado 25 de mayo.

Corea del Sur es uno de los países más afectados por esta decisión. El Nintendo Switch 2 ahora se vende por ₩648.000 KRW (unos $420 USD), pero una vez que se aplique el aumento se venderá a cambio de ₩758.000 KRW (alrededor de $491 USD). Como vemos, se trata de una subida significativa de aproximadamente 17%.

En suelo surcoreano, el precio de la consola se mantendrá ligeramente por debajo del costo de venta sugerido en Estados Unidos, incluso después del incremento; sin embargo, el aumento porcentual será mayor que en Norteamérica, donde la subida será de sólo 11%.

La situación es igualmente complicada en el resto de territorios. En Taiwán, la consola híbrida pasará de NT$14,380 TWD ($451 USD) a NT$15,880 TWD ($498 USD), mientras que en Hong Kong se venderá a cambio de $3700 HKD ($472 USD), un aumento considerable al considerar su precio anterior de $3450 HKD ($440 USD).

Nintendo ofreció disculpas a los jugadores afectados en su comunicado oficial, y argumentó que tomó la decisión de subir el precio del Nintendo Switch 2 en dichos territorios debido a las “variaciones en los diferentes entornos del mercado”.

Nintendo Switch 2 será más caro en Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong

Las consolas de videojuegos se volverán más caras

Lamentablemente, el caso del Nintendo Switch 2 es sólo uno de los tantos síntomas que dejan en evidencia la difícil situación que se vive en el sector tecnológico. Si bien la compañía japonesa no anunció incrementos adicionales para otros territorios, ahora más que nunca es factible pensar en que otra subida llegará tarde o temprano.

Sin ir demasiado lejos, Microsoft anunció la semana pasada que el XBOX Series X|S incrementó su precio otra vez, por lo que el modelo Series X de 1TB ahora cuesta la exorbitante cantidad de $800 USD. La consola de Sony no se queda atrás, pues el PS5 Pro se vende por $899 USD tras subir un aumento hace un par de meses.

La crisis de semiconductores continuará por el futuro previsible, y los expertos advierten que los precios de los componentes subirán incluso más en las próximas semanas. En este contexto turbulento, se espera que tanto el Project Helix de Microsoft como el PlayStation 6 de Sony superen fácilmente los $1000 USD en su debut.

Nintendo Switch 2 también sufre los efectos de la crisis de hardware

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta crisis? ¿Planeas comprar alguna consola en el futuro cercano? Déjanos leerte en los comentarios.

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