PlayStation es el hogar de algunas de las franquicias más icónicas de la historia del gaming: desde Uncharted hasta God of War. Tristemente, muchas de sus series más icónicas están inactivas y siguen sin mostrar indicios de un eventual regreso. ¿Eso cambiará pronto? Parece que es una gran posibilidad.

Los jugadores más antiguos de la marca sabrán muy bien que series como Ape Escape, Jak & Daxter, Killzone e incluso Resistance no han visto nuevo lanzamiento durante muchos años. El panorama es incluso más pesimista al considerar que Sony invirtió una gran cantidad de tiempo y dinero en su iniciativa fallida de juegos como servicio.

Pero, ¿acaso las franquicias clásicas de la compañía japonesa podrían regresar con nuevos proyectos para PS5? Aunque en este momento es imposible saberlo con total certeza, un reconocido filtrador dio esperanza a los fanáticos.

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PlayStation podría retomar sus sagas más antiguas

Durante el fin de semana empezó a circular un rumor que señalaba que PlayStation trabaja en “algo” relacionado con la serie InFamous, cuya última entrega principal debutó en 2014. Esta información provino del periodista Jordan Middler de VGC, quien compartió la premisa en un podcast.

Después de que la noticia se viralizó, el redactor de Video Games Chronicle matizó sus palabras en el último episodio del programa Kinda Funny Gamescast. En específico, reveló que el proyecto en cuestión podría tratarse de remasterizaciones de los 2 títulos de la franquicia de PS3, pero recalca que ese rumor se basa en una sola fuente que no pudo corroborar.

Aunque Jordan Middler confiesa que esta iniciativa podría haberse cancelado, la mera idea de ver de vuelta a InFamous emocionó a los fans que sueñan con el regreso de las series clásicas de PlayStation.

Según filtrador, PlayStation analiza la posibilidad de revivir algunas de sus franquicias antiguas

Al respecto, el confiable filtrador Nate the Hate se unió a la conversación en redes sociales y aseguró que, en efecto, la compañía busca revivir algunas de sus sagas más antiguas.

“Es cierto que Sony explora y considera revivir algunas de sus franquicias más antiguas y sin usar (…) Pero no considero que series como Uncharted o Bloodborne sean ‘antiguas’ todavía”, comentó el insider, quien en otra publicación confesó que personalmente le gustaría ver el regreso de MotorStorm, Sly Cooper, Resistente, Legend of Dragoon y Ape Escape.

¿Cuáles son las franquicias de PlayStation que podrían regresar?

En mayo de este año, Garrett Fredley, ingeniero de desarrollo sénior en PlayStation, presentó el logotipo del nuevo proyecto de Preservación de Propiedad Intelectual de la marca. La imagen presenta un collage de series populares e inactivas, como PaRappa the Rapper, Jak & Daxter, Sly Cooper, Killzone y Ape Escape.

Si bien eso no implica que Sony planea revivir alguna de estas series, sí demuestra que la compañía las tiene bajo el radar. Hace un par de años, Hermen Hulst aseguró que la empresa “busca continuamente oportunidades para aprovechar propiedades intelectuales del pasado”, y señaló que las IP que poseen “son un activo importante”.

La iniciativa de preservación de Sony muestra algunas de las posibles franquicias de PlayStation que podrían regresar en PS5 con un nuevo lanzamiento

Algunas de las franquicias de PlayStation que no han visto un nuevo lanzamiento en años y que podrían regresar son las siguientes:

Resistance

MotorStorm

Sly Cooper

PlayStation All Stars

Syphon Filter

Resistance

InFamous

SOCOM

Wild Arms

Legend of Dragoon

Jet Moto

Twisted Metal

Ape Escape

MediEvil

De cualquier forma, es importante recordar que, al momento de escribir este artículo, Sony aún no confirma el regreso de alguna de estas series clásicas y olvidadas.

Pero dinos, ¿cuál serie te gustaría que regrese con algún nuevo proyecto para PS5? Déjanos leerte en los comentarios.

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