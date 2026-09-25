Mientras los fans reclaman a PlayStation la sequía de lanzamientos de casa y exclusivos, hay algunas franquicias de la compañía japonesa que permanecen en silencio y que son añoradas por los jugadores.

Una de ellas es obra de Sucker Punch, uno de los mejores estudios que Sony tiene en la actualidad y que no ha visto una nueva entrega desde 2013.

Un nuevo registro de marca encendió el ánimo de los fans, pero no alcanzó el nivel esperado pues se trata de todo menos de un nuevo videojuego.

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Nuevo registro de marca de Sly Cooper emociona a los fans de PlayStation, pero no es lo que te imaginas

De acuerdo con un reporte de Insider-Gaming, el pasado 11 de septiembre Sony registró una nueva marca relacionada con Sly Cooper, la franquicia de plataformeros de Sucker Punch que debutó para PlayStation 2 en la primera década del siglo XXI.

Dado que en años recientes se volvieron comunes los remakes, remasterizaciones y relanzamientos, algunos fans pensaron que se trataba de algo así, pero la realidad dista de ello.

De acuerdo con el registro, la compañía japonesa relacionó distintos tipos de productos de la IP, como novelas gráficas, cómics, artículos para fiestas, materiales escolares y de oficina.

Lamentablemente, en toda la gama de productos no se menciona algo relacionado con los videojuegos.

¿Cuántas entregas de Sly Cooper existen y cuáles se pueden jugar en consolas PlayStation actuales?

Sly Cooper es una franquicia creada por Sucker Punch que destacó en la era de los plataformeros en 3D protagonizados por mascotas.

Su propuesta gira en torno al sigilo, pues Sly pertenece a una familia de ladrones cuyos golpes datan de muchos años atrás.

El diseño de escenarios y plataformas, junto con el estilo visual, le ganaron un lugar en un sector muy competido y de esto salieron 4 entregas:

Año Juego Plataforma original Desarrollador 2002 Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

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Sly Raccoon PS2 Sucker Punch Productions 2004 Sly 2: Band of Thieves PS2 Sucker Punch Productions 2005 Sly 3: Honor Among Thieves PS2 Sucker Punch Productions 2013 Sly Cooper: Thieves in Time PS3, PS Vita Sanzaru Games

Actualmente, las 3 entregas que desarrolló Sucker Punch se pueden conseguir en formato digital en PS4 y PS5. Los 3 títulos están disponibles en la PlayStation Store con un precio muy accesible de $171.55 MXN.

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