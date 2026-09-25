Grand Theft Auto VI es el juego del momento, y seguramente acaparará los reflectores por los meses venideros. Por ahora, gran parte de la conversación se enfocó en su genial y costosa edición coleccionista que incluye muchos artículos exclusivos. Eso sí, los fanáticos ya encontraron una alternativa mucho más económica.

Menos de 24 horas después del lanzamiento de la Goodtime State – Vice City Collection, la comunidad ya logró crear un modelo 3D de uno de los productos más llamativos del paquete. Y sí, eso significa que cualquiera con una impresora 3D puede recrear la figura en cuestión y ahorrarse $400 USD.

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Fanáticos usan impresoras 3D para conseguir la figura de Macca, el caimán de GTA VI

La edición de colección presenta un total de 11 artículos físicos inspirados directamente en el videojuego de mundo abierto y su estética. Entre los objetos que se incluyen podemos encontrar una gorra con el logotipo de Vice City, unas gafas de sol con temática ochentera, un llavero con forma de navaja de afeitar y mucho más.

Pero sin duda, el artículo más interesante de este paquete es la figura de 15cm de Macca, el Caimán. Se trata de la mascota de un programa de TV ficticio que aparecerá en Grand Theft Auto VI. El juguete decorativo tiene un compartimento secreto que permite “guardar objetos de valor en la base giratoria”.

El problema, por supuesto, es que es necesario desembolsar $399.99 USD para adquirir la figura y el resto de los artículos de la Goodtime State – Vice City Collection. Estamos seguros de que muchos estarían dispuestos a desembolsar esa cantidad de dinero si al menos también se incluyera una copia del juego.

Por suerte, la comunidad ya encontró una alternativa para obtener al menos uno de los productos que conforman la edición coleccionista de GTA VI. En tan solo un día, 2 artistas diseñaron un modelo 3D de la figura de Macca, el Caimán.

Básicamente, esto significa que cualquiera que tenga una impresora 3D y los materiales necesarios podrá crear su propia versión del juguete coleccionable. Y claro, siempre existe la posibilidad de descargar los archivos y enviarlos a un negocio que se encarga de imprimir figuras.

El usuario jhonatansantiago fue uno de los primeros en crear un modelo 3D de la mascota ficticia de Grand Theft Auto VI, y en este momento más de 6000 personas ya vieron su trabajo en el portal Cults3D. Por su parte, el también artista Jouhna117 subió su propia versión, la cual es más popular al conseguir más de 9000 visitas y casi 300 descargas en su perfil.

El artista jhonatansantiago creó su propia figura coleccionable de Macca, inspirada en Grand Theft Auto VI

Jouhna117 también se tomó la libertad de incluir una crítica a Rockstar Games en su trabajo, pues la base de la figura tiene una inscripción que arremete contra el precio elevado de la edición coleccionista y al hecho de que ni siquiera se añadió una copia digital del videojuego en el paquete.

Jouhna117 lanzó el modelo 3D del caimán de la edición coleccionista de GTA VI y criticó a Rockstar Games

Revendedores intentan estafar a los fans de Grand Theft Auto VI

Está por verse si Rockstar Games y Take-Two Interactive se apresuran y cancelan esos proyectos mediante una reclamación por derechos de autor. Mientras tanto, dichos modelos 3D aún están disponibles en Cults3D y se perfilan para ser la opción más económica para conseguir y recrear la figura de Macca.

Claro está, los fanáticos que opten por esa alternativa aún deberán darse a la tarea de pintar la figura para que se parezca a su contraparte oficial. Y por supuesto, se quedarán con las ganas de obtener la gorra, las gafas de sol, el paquete de stickers y el resto de artículos que se incluyen en la edición de colección de GTA VI.

Al respecto, la Goodtime State – Vice City Collection sigue disponible en la tienda oficial de Rockstar Games. A pesar de que los jugadores aún pueden comprar la suya sin mayores complicaciones, los revendedores entraron en escena y ya intentaron estafar a los fanáticos más despistados.

En efecto, algunos acaparadores ya ofrecen la edición coleccionista de Grand Theft Auto VI a costos exorbitantes. Una oferta de eBay pone el producto a un precio de $1500 USD, casi 4 veces más caro que en la tienda del estudio desarrollador.

GTA VI se lanzará con muchos productos coleccionables

Pero cuéntanos, ¿te animarás a imprimir la figura con el modelo 3D? Déjanos leerte en los comentarios.

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