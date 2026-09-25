En 2026, PlayStation se convirtió rápidamente en una de las compañías más criticadas de la industria por culpa de una serie de decisiones… controvertidas, por decirlo de una forma amable. La más polémica gira sobre los planes de abandonar el formato físico, una estrategia que, naturalmente, cayó muy mal a un gran sector de la comunidad.

Los jugadores ya pusieron en marcha múltiples iniciativas para salvar los juegos en disco y obligar a Sony a dar marcha atrás con sus planes. Estos esfuerzos fueron inútiles, y muchos fans empezaron a tirar la toalla y perder la esperanza; sin embargo, hay quienes aprovecharán una nueva encuesta para compartir su opinión e intentar marcar un cambio.

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Encuesta de PlayStation provoca el rechazo de los jugadores

Para aquellos que no se enteraron, vale la pena recordar que Sony anunció que dejará de producir videojuegos físicos a partir de 2028. Es una medida sumamente controversial, pues afectará por igual a lanzamientos exclusivos y títulos third-party desarrollados por otros estudios.

La noticia se compartió a inicios de julio, y a partir de ese momento PlayStation empezó a recibir toneladas de críticas negativas en todas sus publicaciones en redes sociales, YouTube y otros canales de comunicación. Los fans también cancelaron sus membresías de PS Plus en señal de protesta, y recientemente se puso en marcha un boicot masivo.

Tristemente, estos esfuerzos tuvieron un impacto mínimo en las finanzas de la compañía japonesa. Hace un par de semanas, el siempre confiable analista Mat Piscatella de Circana afirmó que las críticas de los jugadores y el supuesto apagón económico no afectaron los niveles generales de interacción en PS5, al menos en Estados Unidos.

Por suerte, ahora los fans tienen otra vía para expresar su disgusto y hacerle saber a Sony que están en desacierdp con su decisión de darle la espalda al formato físico. El 25 de septiembre de 2026, PlayStation empezó a enviar una encuesta a los jugadores de su ecosistema. Los usuarios pueden responderla al dar clic aquí.

El cuestionario abierto contiene preguntas de todo tipo, y tiene como intención medir los niveles de satisfacción de los jugadores de PS5 con respecto a los juegos exclusivos, la interfaz de usuario, las funciones online, el mando DualSense, el rendimiento técnico y el catálogo general disponible en la consola.

En esa línea, la encuesta también pide a los clientes que listen todas las consolas que poseen en este momento, incluidas aquellas que no están bajo el paraguas de Sony. Si bien ninguna pregunta aborda directamente la inminente desaparición del formato físico, en algunos momentos los usuarios pueden justificar sus respuestas con un comentario breve.

Justo como de esperar, la comunidad empezó a utilizar esas casillas para compartir su opinión sobre la decisión de abandonar los juegos en disco. Muchos fanáticos instan a la comunidad a expresar su disgusto por el fin del formato físico, pues tienen la esperanza de que las críticas negativas hagan recapacitar a Sony sobre su decisión.

“Dudo que estén preparados para las respuestas que recibirán, pero esta encuesta es una señal de que, como mínimo, están conscientes de que su imagen pública recibió una paliza tremenda últimamente”, afirmó un jugador en redes sociales. “Ya la respondí. Les dije, respetuosamente, que este ha sido su peor año”, comentó otro.

Sony envío una encuesta oficial a los jugadores de PlayStation, y la comunidad la usa para intentar salvar el formato físico

PlayStation también habría enviado encuestas a los desarrolladores

Por supuesto, es un completo misterio si los comentarios de la comunidad podrán marcar una diferencia. Y es que, a estas alturas, es muy probable que la compañía ya sepa que su decisión fue sumamente controversial, pues todas sus publicaciones se llenan de quejas y críticas sobre el tema.

Lo interesante es que esta encuesta llega poco después de que, según informes, Sony enviara un cuestionario diferente a un grupo de desarrolladores.

De acuerdo con el famoso insider Moore’s Law Is Dead, PlayStation envió una gran encuesta, una de las más extensas en su tipo, a múltiples estudios. Al parecer, la compañía japonesa preguntó de forma indirecta si los desarrolladores están contentos con su decisión de darle la espalda al formato físico.

“Sony envió una encuesta a los desarrolladores que, según me informaron mis contactos, es la más extensa que han enviado, si no la más extensa. En ella, había una pregunta que, de forma indirecta, buscaba saber: ‘¿hay algún problema con la forma en que vendemos los juegos en formato físico?’, o algo parecido. La compañía pedía la opinión de los desarrolladores sobre la eliminación de los discos”, comentó el informante.

Moore’s Law Is Dead destacó el aparente éxito de Marvel’s Wolverine, que despachó muchas copias en formato físico. “Sony empieza a preguntar a los desarrolladores si les preocupa acabar con los discos físicos, lo que sugiere que ya se dieron cuenta de que, si reciben muchos comentarios, tal vez deberían considerar disculparse”, comentó.

Estos informes carecen de confirmación oficial, así que lo mejor será tomarlos con un grano de sal. Por el momento, sólo sabemos que Sony Interactive Entertainment afirmó hace un par de semanas que, a pesar de la reacción negativa de los jugadores, continuarán con sus planes. Sólo el tiempo dirá si da marcha atrás con su estrategia.

Sony también habría preguntado a los desarrolladores sobre el fin del formato físico para juegos de PS5

Pero cuéntanos, ¿ya llenaste la encuesta? ¿Qué escribiste? Déjanos leerte en los comentarios.

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